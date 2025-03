El Manchester City se suma a la puja por Joan García

En el Espanyol hay una figura que sobresale por encima de todos. Se trata ni más ni menos que Joan García. El guardameta de Sallent está completando una excelente temporada en la portería perica, y es uno de los nombres propios de LaLiga.

Heroico en más de una ocasión bajo palos, Joan García es el portero con más intervenciones de todo el campeonato liguero (93 paradas), por delante de Sergio Herrera (90) y Jasper Cillessen (84). No son tan solo los datos, el canterano perico transmite mucha seguridad y firmeza en la portería.

Y, evidentemente, este superlativo rendimiento de Joan García no ha pasado desapercibido y hay varios 'gigantes' europeos que le siguen muy de cerca. Relacionado con el Arsenal, Manchester United, Bayer Leverkusen, Real Madrid o FC Barcelona, hay un nuevo equipo que se ha sumado a este interés por el portero perico.

Según apunta el periodista Graeme Bailey, el Manchester City ha mostrado interés en la situación del guardameta catalán. Con Ederson y Stefan Ortega con contrato hasta 2026, el club 'skyblue' ya ha empezado a mover ficha para encontrar alternativas y la opción de Joan García gusto mucho.

UNA BUENA VENTA PARA EL ESPANYOL

Pese a su importancia en el equipo, el Espanyol tendrá complicado retener al futbolista en el próximo mercado de fichajes. En ese sentido, el director deportivo del Espanyol, Fran Garagarza, ya ha explicado en más de una ocasión que el club no está cerrado a realizar una buena venta.

"Una buena venta no implica que deba ser por su cláusula de rescisión. En el mercado de verano sí, porque la llamada del Arsenal llegó en la última semana. Pero si vienen el 14 de junio por un dinero cerca de la cláusula entre fijos y variables, siempre hablando en un ejercicio ficticio, el Espanyol no puede decir que no porque lo necesita", explicó en una entrevista para 'Pericos Marca'.