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Mallorca - Espanyol, en directo: LaLiga, hoy en vivo
Sigue en vivo y online el duelo entre Mallorca y Espanyol
Sergi Bescós I Lázaro
Mallorca y Espanyol se miden en la jornada 28 de LaLiga EA Sports.
Sigue aquí en SPORT el minuto a minuto del partido.
¡Ya tenemos el 11 del Mallorca!
¡Este es el 11 de los locales! Demichelis repite el mismo 11 que la pasada jornada en el Sadar.
Palabras del míster del Mallorca, Martín Demichelis antes del partido de hoy.
''Muy ilusionado y más con el recibimiento de la gente''
''Estuvimos una semana preparando el partido y tenemos mucha ilusión''
En el último partido, me quedé con muchas cosas positivas del equipo''
''Mi foco pasa por tratar de entrenar bien y por eso estoy muy ilusionado para dar una alegría a la gente''
Duelo de necesidades en Son Moix
El RCD Mallorca recibe a los pericos en su casa con la intención de conseguir la victoria para así seguir en la pelea por la salvación. Los de Demichelis, que debuta hoy frente a su afición, suman 4 jornadas sin ganar, con una dinámica muy preocupante con 1 punto de los últimos 15. El equipo bermellón ha perdido sus dos últimos partidos en casa y buscará volver a sumar de 3 ante su afición.
Por su parte, el RCD Espanyol visita Mallorca con un objetivo claro, ganar por primera vez en este 2026. Los de Manolo González han sumado solo 4 puntos de los últimos 30. Con una segunda vuelta muy preocupante, los pericos visitan Son Moix con la esperanza de sumar los 3 puntos y cambiar la cara del equipo a este último tramo de liga.
¡Muuuuuy buenas tardes desde Son Moix!
¡Hola Holaa Holaaaaa! Bienvenid@s al directo del partido entre RCD Mallorca y RCD Espanyol correspondiente a la jornada número 28 de la Liga EA Sports
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