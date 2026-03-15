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Mallorca - Espanyol, en directo: LaLiga, hoy en vivo

Sigue en vivo y online el duelo entre Mallorca y Espanyol

Pol Lozano y Carlos Romero, durante el duelo contra el Oviedo

Pol Lozano y Carlos Romero, durante el duelo contra el Oviedo / Enric Fontcuberta

Sergi Bescós I Lázaro

Mallorca y Espanyol se miden en la jornada 28 de LaLiga EA Sports.

Sigue aquí en SPORT el minuto a minuto del partido.

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