Mallorca - Espanyol, en directo: LaLiga, hoy en vivo

Palabras del míster del Mallorca, Martín Demichelis antes del partido de hoy.

''Muy ilusionado y más con el recibimiento de la gente''

''Estuvimos una semana preparando el partido y tenemos mucha ilusión''

En el último partido, me quedé con muchas cosas positivas del equipo''

''Mi foco pasa por tratar de entrenar bien y por eso estoy muy ilusionado para dar una alegría a la gente''