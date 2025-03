Mallorca-Espanyol: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga EA Sports

MANOLO GONZÁLEZ

Primeras declaraciones post partido de Manolo González: "Si digo lo que pienso igual no puedo entrenar nunca más. El primer penalti es culpa nuestra, pero lo que ha venido luego es algo que no lo había visto en mi vida. Además ha habido un parón muy largo en el añadido y luego ha alargado muy poco. Estamos jodidos, hemos hecho méritos para no perder. Lo que más valoro es que los jugadores han mantenido la frialdad, sin caer en reacciones que nos hubieran podido costar tarjetas o expulsiones y lastrarnos para próximos partidos."