Mallorca - Espanyol: El dilema de Manolo González

Después de mostrar una mejoría en la última jornada, aunque insuficiente para sumar los tres puntos ante el Oviedo, a Manolo González se le presentan varios dilemas que deberá resolver en busca de la primera victoria de 2026. El Espanyol todavía no ha ganado en lo que va de año y, para evitar sobresaltos o encender alarmas innecesarias, necesita lograrlo cuanto antes.

El conjunto blanquiazul visitará al Mallorca este domingo con la misión de sumar tres puntos que silencien las críticas y pongan fin, de una vez por todas, a la pésima dinámica de resultados. Actualmente, el Espanyol encadena diez partidos sin conocer la victoria, con un balance de seis derrotas y cuatro empates. Unos números que intentará revertir en el duelo de Son Moix.

Para intentar asaltar el feudo del Mallorca, Manolo González se enfrenta a un gran dilema en el centro del campo. El técnico gallego recupera a Edu Expósito, quien no pudo participar contra el Oviedo por sanción, y ahora deberá decidir si apuesta por el centrocampista de Cubelles o por Ramón Terrats, que ha ido ganando protagonismo en los últimos partidos.

Con la presencia de Pol Lozano y Urko González prácticamente aseguradas en el medio para aportar equilibrio y solidez, la incógnita se centra en quién acompañará a la pareja: Expósito o Terrats. El jugador de Cubelles es uno de los futbolistas con más talento del Espanyol, determinante en tres cuartos de campo y uno de los hombres de máxima confianza de Manolo González. Sin embargo, Terrats ha demostrado en las últimas jornadas que se ha ganado con méritos propios la opción de volver al once titular, consolidándose como una pieza importante en la medular.

No es la única duda que tiene Manolo González de cara al once inicial. Otra de las grandes incógnitas es quién ocupará la punta de ataque. A lo largo de la temporada, el técnico blanquiazul ha ido alternando la presencia de Kike García y Roberto Fernández, pero lo cierto es que en las últimas jornadas el 'obrero del gol' ha mostrado un mayor acierto de cara a portería. Ambos ofrecen características diferentes, por lo que Manolo González deberá decidir si apuesta por la veteranía de Kike García o por la frescura y dinamismo de Roberto Fernández.

Menos incertidumbre hay en la parcela defensiva, donde todo apunta a que repetirán Omar El Hilali, Riedel, Cabrera y Carlos Romero. Lo cierto es que el Espanyol necesita mejorar especialmente en este aspecto, ya que ha estado recibiendo goles con demasiada facilidad en los últimos partidos. Tan solo hay que fijarse en las cifras: el conjunto blanquiazul ha encajado la escalofriante cifra de 13 tantos en los últimos cinco encuentros. Con un equipo que cuenta con suficientes recursos defensivos, el Espanyol deberá corregir estas debilidades para volver a mostrar su versión más competitiva.

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El Espanyol quiere despertar del mal sueño que se ha convertido el 2026 y conseguir, por fin, su primera victoria del año. Para lograrlo, deberá asaltar el campo del Mallorca, con el aliento de una afición que, una vez más, no le dejará solo.