Malas noticias para el Espanyol: Kike García, hasta seis meses KO

Kike García estaba siendo una de las notas más positivas de una pretemporada gris del Espanyol: el delantero de 36 años ha sido la referencia en ataque en los partidos amistosos disputados hasta ahora, marcando en tres de los cinco disputados hasta el momento por el equipo blanquiazul.

En el último partido disputado hasta la fecha, en el que empataron a tres contra el Middlesbrough, saltaron todas las alarmas, pues en el minuto 18 Kike fue sustituido después de haber notado molestias físicas.

El parte médico termina confirmando el mal presagio que se tuvo cuando el delantero abandonó el terreno de juego: a través de su página web, el Espanyol confirma que Kike García sufre una lesión en el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha y se someterá a una intervención este miércoles.

En el comunicado no se indica cuánto tiempo estará el jugador de baja por esta lesión y únicamente se explica que su evolución marcará los plazos de recuperación y disponibilidad para volver a la dinámica del equipo.

Habitualmente, una lesión como la que ha sufrido Kike mantiene alejados a los futbolistas de los terrenos de juego entre tres y seis meses. El 'obrero del gol' podrá volver en noviembre, si la lesión no es tan grave, o en febrero, si finalmente la recuperación termina siendo más complicada. El tiempo que el delantero del Espanyol estará fuera del equipo se conocerá con más exactitud una vez realizadas las pruebas pertinentes.

Lo que queda bastante claro es que Manolo deberá tomar una decisión respecto al delantero centro: o acude al mercado para buscar un nuevo punta, o confía en Roberto y en Marcos Fernández, quien está haciendo una buena pretemporada, marcando ante el Olot, el Pau y en el último amistoso ante el Middlesbrough. El Espanyol disputará un último amistoso el 8 de agosto ante el Coventry City antes de debutar en Liga ante el Levante.