La magia de Edu Expósito para guiar al Espanyol en el derbi

Edu Expósito encara el derbi frente al FC Barcelona en el Camp Nou como una de esas citas en las que los jugadores de mayor calidad marcan la diferencia. En un contexto donde el Barça necesita remontar, la intensidad propia del duelo y la ambición europea del RCD Espanyol obligan al equipo a ofrecer su mejor versión. Y en ese escenario, el protagonismo pasa inevitablemente por las botas de Expósito.

El centrocampista es el principal generador de juego del equipo: lidera en asistencias y figura entre los cuatro mejores de La Liga en este apartado. Con 13 pases clave, ocupa el séptimo lugar del campeonato, además de situarse entre los 15 mejores en envíos al último tercio (113) y ser undécimo en pases progresivos (136). Su influencia también se refleja en los 787 pases completados, una cifra que supera a la de jugadores como Alberto Moleiro, Azzedine Ounahi, Fermín López o Álex Baena.

También aporta en lo defensivo

Pero su rendimiento no se limita a la creación. Sus siete participaciones en gol lo colocan por delante de futbolistas como Aleix Febas, Aurélien Tchouaméni, Guido Rodríguez, Frenkie de Jong, Koke o Pape Gueye, y lo sitúan al nivel de nombres destacados como Carlos Soler y Jude Bellingham.

En cuanto a asistencias, vuelve a destacar: sus pases de gol lo mantienen entre los más productivos del torneo, superando a jugadores como Moleiro, Febas, Soler, De Jong, Bellingham, Pablo Fornals, Santi Comesaña u Ounahi.

Otro aspecto donde sobresale es en el regate. Sus 23 regates completados lo colocan por encima de centrocampistas como Tchouaméni, Soler, Dani Olmo, Federico Valverde, De Jong, Koke, Luis Milla, Fornals, Gueye o Comesaña.

A todo ello se suma su aportación defensiva. Es el séptimo mediocentro de la liga en duelos ofensivos ganados (73) y el duodécimo en recuperaciones en campo rival (80). En cifras globales, acumula 22 entradas exitosas, 102 acciones de recuperación e intercepción y 204 duelos disputados, registros que evidencian su intensidad y compromiso en ambas fases del juego, superando en muchos de estos apartados a varios de los centrocampistas más reconocidos del campeonato.