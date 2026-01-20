Otro lunes para el Espanyol: "No es bueno ni para LaLiga ni para el fútbol"

LaLiga hizo oficial este martes los horarios de la jornada 23, prevista para el fin de semana del 7-8 de febrero; sin embargo, y como viene siendo habitual, uno de los diez partidos se disputará el viernes y otro, el lunes. En este caso, será el Celta-Osasuna el duelo que abrirá la cuarta jornada de la segunda vuelta, con el Villarreal-Espanyol encargado de cerrarla. Y es precisamente el conjunto blanquiazul uno de los más perjudicados de toda la competición con unos horarios poco atractivos tanto para las aficiones locales como sobre todo para las visitantes.

El del lunes 9 de febrero en La Cerámica será el noveno encuentro que los de Manolo González disputarán fuera del fin de semana. En lo que llevamos de temporada, al Espanyol le ha tocado jugar tres jornadas en lunes y otras tres en viernes. A todas ellas hay que añadirle los compromisos frente al Deportivo Alavés en el RCDE Stadium, fijado para el viernes 30 de enero, y el mencionado encuentro en La Cerámica, además de la jornada 6 que se disputó entre semana en septiembre (Espanyol-Valencia, martes).

En ese sentido, de las 23 fechas ligueras fijadas hasta el momento, el RCD Espanyol habrá disputado entre semana 9 de ellas, lo que corresponde a un 39,13%. Desglosado por partidos en casa y a domicilio, la entidad perica habrá jugado intersemanalmente casi la mitad de sus partidos en el RCDE Stadium (5 de 12, 41,67%), por un 36,36% (4 de 11) fuera de casa.

El Espanyol, abonado a los lunes y viernes Partidos en viernes: Girona-Espanyol: jornada 7

Real Oviedo-Espanyol: jornada 9

Espanyol-Girona: jornada 20

Espanyol-Alavés: jornada 22 Partidos en lunes: Espanyol-Mallorca: jornada 4

Espanyol-Sevilla: jornada 13

Athletic-Espanyol: jornada 17

Villarreal-Espanyol: jornada 23 Partidos en martes: Espanyol-Valencia: jornada 6 (intersemanal)

En una panorámica general de toda LaLiga y sin contar la mencionada jornada 6, el Espanyol es junto al Getafe la entidad más afectada por los horarios fijados en viernes o lunes (8 partidos), seguidos del Elche y del Sevilla (7). Precisamente los hispalenses son los más abonados a los lunes, con un total de cinco encuentros, por los cuatro que han sido fijados en lunes con el Espanyol como protagonista.

Partidos en viernes Getafe: 6

Real Sociedad, Elche y Girona: 5

Espanyol: 4

Levante, Valencia y Real Oviedo: 3

Rayo Vallecano, Real Betis, Alavés, Sevilla, Osasuna y Mallorca: 2

Villarreal y Celta: 1

FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic: 0

Partidos en lunes Sevilla: 5

Espanyol: 4

Real Betis, Rayo Vallecano y Valencia*: 3

Real Oviedo*, Elche, Athletic, Getafe, Mallorca y Osasuna: 2

Levante, Alavés, Atlético de Madrid, Celta, Girona y Villarreal: 1

Real Sociedad, Real Madrid y FC Barcelona: 0 *Se incluye el Valencia-Real Oviedo, previsto para el lunes 29 de septiembre pero que se aplazó al martes 30 por lluvias

Pese a que los blanquiazules han logrado sumar en casi todos sus enfrentamientos intersemanales -con cuatro victorias, dos empates y una sola derrota hasta el momento frente al Girona-, no es una situación que deje satisfecho a Manolo González. A pregunta de SPORT el pasado mes de noviembre, el técnico del Espanyol dejó una reflexión en la que pidió autocrítica a LaLiga y en la que solicitó fijarse en la Premier o en la Bundesliga.

"Jugar en lunes no es bueno"

"Defiendo a mi club y jugar en lunes no es bueno para LaLiga ni para el fútbol, no es de sentido común", comenzó diciendo. "Si queremos que para LaLiga haya espectáculo y que los campos estén llenos, jugar un lunes a las 21.00 horas de la noche cuando la gente al día siguiente trabaja, no tiene ni pies ni cabeza", añadió contundente el técnico.

Manolo González, en la rueda de prensa previa al duelo contra el Girona / RCD Espanyol

Se refería a los partidos en lunes, pero su discurso iba más allá de las jornadas intersemanales y se centraba también en los horarios: "Hay cosas que tenemos que aprender de otras ligas. No es lo mismo jugar en invierno que en verano o en primavera. A las nueve de la noche en invierno hace una rasca tremenda. ¿En Alemania qué hacen? Juegan a las 15:30".

"En la Premier también juegan a las 15:05 horas y esa liga es un ejemplo de cómo los clubes reciben dinero o generan recursos. No es un problema de jugar en viernes o lunes por la noche. Igual que los entrenadores hacemos autocrítica, alguien más debería hacerla", concluyó el técnico del Espanyol.

No parece que LaLiga haya escuchado demasiado las palabras de Manolo González, pues desde ese mes de noviembre la competición que dirige Javier Tebas ha fijado otros tres encuentros del Espanyol entre semana (Girona, Alavés y Villarreal), dejando únicamente para sábado o domingo el derbi frente al FC Barcelona (en casa), los duelos frente a Levante y Valencia (a domicilio).