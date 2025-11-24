Lunes de batalla europea en Cornellà-El Prat

Lunes de fútbol en Cornellà-El Prat. Lunes de pelea europea en el RCDE Stadium. El Espanyol cierra esta noche (21.00 horas) la decimotercera jornada de LaLiga recibiendo en casa al Sevilla y con el objetivo de poner fin a la mala racha de resultados. Los de Manolo González, que pese a todo siguen sextos en la clasificación, afrontan con optimismo una dura recta final de año con cinco partidos ante rivales más o menos directos. Y los de Almeyda, a dos puntos de los pericos en la tabla, serán el primer obstáculo.

Se ven las caras dos equipos que pelean a día de hoy por consolidarse en la zona europea. El que gane esta noche en Cornellà terminará la jornada en la sexta plaza, una posición que defiende el Espanyol (18 puntos) a pesar de haber caído ante Deportivo Alavés y Villarreal de forma consecutiva en las últimas dos jornadas. Pero el parón sirvió precisamente para eso, para recuperar sensaciones, también a nivel mental.

"Siempre es importante ganar a nivel mental. Da igual venir de victoria o de derrotas. Sabemos la situación real del fútbol en España, perdimos en Vitoria y en las redes sociales se lio la mundial. Hay que ganar y, cuando no ganas, como decía el gran Cruyff, las cosas se mueven y has de estar preparado para que la avalancha no te arrolle", comentaba Manolo en la previa, sabedor de que "todos los partidos en Primera son complicados".

Pero se aferra el técnico perico a la forma en la que el equipo cae derrotado: "Estamos en Europa y tenemos que ganar con fútbol. El equipo mejora y ha cambiado muchas cosas respecto el año pasado. A pesar de perder partidos, que el año pasado perdimos más a estas alturas, es la manera de perder. El grupo ha dado pasos adelante a nivel de juego, pero hay cosas mejorables".

Puado, única baja

Tiene Manolo González a toda la plantilla a su disposición, a excepción del capitán Javi Puado, que sigue con su recuperación y que difícilmente regresará a los terrenos de juego en este 2025. Así pues, ya afirmó ayer el técnico blanquiazul que sacará "un once ofensivo", por lo que es muy probable que se queden en el banquillo hombres como Urko González o Pickel y que apueste por una doble punta con Kike García y Roberto Fernández como encargados del gol.

Último entrenamiento del Espanyol antes de recibir al Sevilla / RCD ESPANYOL

En defensa surge la duda de cada jornada. O bien Riedel o bien Calero acompañarán a Cabrera en el eje de la zaga, mientras que Carlos Romero y Omar El Hilali ocuparán los carriles. El doble pivote Pol Lozano-Edu Expósito aportará creatividad en la medular perica, mientras que las bandas estarán ocupadas por Pere Milla y, a priori, Tyrhys Dolan, aunque Jofre Carreras también parte como alternativa en la banda diestra.

Si bien Manolo González llega al partido con la enfermería casi vacía, todo lo contrario sucede en el Sevilla. Eso sí, finalmente viaja a Cornellà-El Prat con menos bajas de las previstas hace unos días. Almeyda no podrá contar con el sancionado Carmona ni con los lesionados Azpilicueta, Nianzou e Isaac Romero. Además, hasta cuatro futbolistas (Marcao, Fábio Cardoso, Agoumé y Alexis Sánchez) salen de lesión, por lo que todos apuntan a la suplencia excepto Marcao, que será titular en la defensa.