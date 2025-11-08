La ley del ex castiga al Espanyol

Pocas veces es agradable volver a ver a tu ex (al menos en el ámbito futbolístico), y la visita de Gerard Moreno a Cornellà fue todo un ejemplo de ello. El delantero catalán, ídolo blanquiazul en el pasado, lideró la victoria del Villarreal en el feudo perico y provocó la segunda derrota consecutiva del Espanyol (0-2).

Tras la derrota por la mínima en la visita al Deportivo Alavés, llegaba condicionado el once de Manolo González, sin poder contar con Carlos Romero y Ramón Terrats por la cláusula del miedo impuesta por el Villarreal en sus respectivas cesiones. Volvieron Dolan y Roberto de inicio junto a las novedades de José Salinas en el carril izquierdo y de Calero en el eje de la defensa.

Solidaridad perica

Un equipo perico que saltó al terreno de juego acompañado de once perros del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) para "promover la adopción, la tenencia responsable y la colaboración con las protectoras de animales". Y la solidaridad blanquiazul se trasladó desde el inicio al terreno de juego, con un buen arranque marcado por la intensidad y el trabajo en bloque del equipo.

El Espanyol dominaba todas las facetas del partido y era superior a un Villarreal con síntomas de resaca europea. Pero le faltaba claridad al equipo de Manolo González, que llegaba con facilidad a tres cuartos de campo pero no lograba crear ocasiones de peligro con asiduidad. Roberto Fernández lo probó en un par de ocasiones, sin embargo, la más clara de la primera parte fue para los visitantes con un balón envenenado que salvó finalmente Dmitrovic en una demostración de reflejos.

Siempre Gerard Moreno

Y cosas del destino... Gerard Moreno, quien fuera jugador y referente del Espanyol en el pasado, castigó a su exequipo antes del descanso con un preciso disparo desde fuera del área (0-1). Aunque el delantero catalán pidió disculpas y no quiso celebrar el tanto, fue un final de primera mitad cruel para los pericos.

De regreso, pese al golpe recibido, el Espanyol salió con la misma receta en busca del empate: entrega, esfuerzo y buen juego. Pero, una vez más, se impuso la calidad del equipo Champions. En una rápida transición, Alberto Moleiro, en dos tiempos, logró batir al portero perico para poner tierra de por medio en el marcador (0-2).

Los jugadores del Villarreal celebran el tanto en el RCDE Stadium / EFE

Este tanto prácticamente acabó con las aspiraciones pericas. Y volvió a ser protagonista Gerard Moreno, que había perdonado el tercero para los suyos, y se marchó sustituido a falta de 20 minutos con una sonora ovación de la afición local. Los pericos no olvidan sus noches de gloria con la camiseta blanquiazul que ahora protagoniza como 'groguet'. Lo probó hasta el final el Espanyol, con más orgullo que juego, pero acabó cosechando la segunda derrota seguida en LaLiga EA Sports.