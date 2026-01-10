LALIGA EA SPORTS
Levante - Espanyol: horario y dónde ver hoy por TV el partido de LaLiga EA Sports
Te contamos a qué hora y dónde ver hoy el partido entre Levante y Espanyol de LaLiga EA Sports
Levante y Espanyol se enfrentan este domingo 11 de enero en el Estadi Ciutat de València en el partido de la 19ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/2026. Te contamos a qué hora es el Levante - Espanyol y dónde ver el partido por televisión en España.
Después de caer derrotado en el derbi ante el FC Barcelona, el equipo dirigido por Manolo González quiere volver a la senda de la victoria para afianzarse en los puestos europeos en el último partido de la primera vuelta de LaLiga EA Sports. El tropiezo frente al máximo rival puso fin a una racha de cinco victorias consecutivas que ahora el conjunto blanquiazul tratará de retomar.
Javi Puado ya tuvo algunos minutos ante el Barça y estará a total disposición de Manolo González, que deberá decidir si apuesta por el capitán desde el inicio. En cualquier caso, el Espanyol cuenta con recursos ofensivos de sobra, con nombres como Dolan, Pere Milla, Kike García o Roberto Fernández.
Por su parte, el Levante llega a este encuentro tras asaltar el Sánchez-Pizjuán con una gran actuación de los ‘granotas’. Un triunfo que les permite tomar impulso y buscar continuidad en los resultados para seguir acercándose a los puestos de salvación, su gran objetivo de la temporada.
HORARIO DEL LEVANTE - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Levante y Espanyol, correspondiente a la 19ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa el domingo 11 de enero a las 16:15 horas en España.
DÓNDE VER EL LEVANTE - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Levante y Espanyol se podrá ver en directo a través de Movistar+ LaLiga.
También puedes seguir toda la jornada de la LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
