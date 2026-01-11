Levante - Espanyol, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Hablan ambos entrenados antes del partido

Palabras de Luís Castro y Manolo González antes del partido de hoy:

Luís Castro:

''Miramos el partido como una final. No vamos a mirar lo que ha pasado antes. Tenemos que estar al 100%''

''Vamos a intentar dar algo diferente y dar el máximo en las finales que van a venir''

Manolo González:

''El trabajo de los chicos ha sido excepcional. Muy contento por el rendimiento'. Hasta ahora está siendo una maravilla''