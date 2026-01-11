Levante - Espanyol, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

En directo
Sergi Bescós I Lázaro
Levante y Espanyol se miden este domingo en la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports.
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
Levante (0-0) Espanyol I Min 0
Antes del inicio del partido, se realizará un minuto de silencio en honor a Delia Bullido, periodista que trabajó durante 25 años en el club granota. Descanse en paz.
¡Todo listo en el Ciutat de Valencia!
Muy buena entrada para ver este Levante - Espanyol. Ambos equipos ya esperan en el túnel de vestuartios.
¡Ya tenemos el 11 del RCD Espanyol!
¡Este es el 11 de Manolo González! Kike García y Jofre las grandes novedades del 11 perico.
Hablan ambos entrenados antes del partido
Palabras de Luís Castro y Manolo González antes del partido de hoy:
Luís Castro:
''Miramos el partido como una final. No vamos a mirar lo que ha pasado antes. Tenemos que estar al 100%''
''Vamos a intentar dar algo diferente y dar el máximo en las finales que van a venir''
Manolo González:
''El trabajo de los chicos ha sido excepcional. Muy contento por el rendimiento'. Hasta ahora está siendo una maravilla''
¡Ya tenemos el 11 del Levante!
¡Este es el 11 de Luís Castro! Ojo que Etta Eyong ha llegado a tiempo de la Copa África y empezará el partido desde el banquillo.
Por su parte, el RCD Espanyol visita el Ciutat de Valencia con la intención de olvidar la derrota en el derbi pero con la intención de seguir con las buenas sensaciones que está transmitiendo el equipo. Los de Manolo González tienen la oportunidad de conseguir algo histórico, 4 victorias seguidas fuera de casa. Algo que no ha pasado nunca en la historia del RCD Espanyol.
Partidazo en el Ciutat de Valencia
El Levante recibe al RCD Espanyol tras una gran victoria a domicilio frente al Sevilla por 0-3. Los granotas buscan su primera victoria de la temporada en su casa. Luís Castro, que se estrenó en el banquillo granota en el partido frente al Sevilla, debutará por primera vez frente a su afición. Los locales son uno de los peores equipos jugando como local, sumando 2 puntos en los últimos 7 partidos en su feudo.
¡Muuuuuuy buenas tardes desde el Ciutat de Valencia!
¡¡Hola Holaa Holaaaa! Bienvenid@s al directo del partido entre Levante y RCD Espanyol correspondiente a la jornada número 19 de la liga EA Sports
