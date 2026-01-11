Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça - Madrid horarioBarcelona Madrid oncesBarça vs MadridBarça MadridFermínManchester CityCanceloDoncicRashfordLaporta MadridNeymarAdamaClasificación DakarSemifinales Copa ÁfricaMundial Cross 2026Mercado de Fichajes hoyIbon SuberbiolaEscudos SupercopaHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin
En directo

En directo

LALIGA EA SPORTS

Levante - Espanyol, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Sigue en directo el partido entre la UD Levante y el RCD Espanyol de la jornada 19 de LaLiga

Manolo González, durante un partido del Espanyol

Manolo González, durante un partido del Espanyol / EFE

Sergi Bescós I Lázaro

Levante y Espanyol se miden este domingo en la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

Actualizar

TEMAS