A 'levantarse' en el Ciutat de València

Difícil tarea la que afronta Manolo González en el Ciutat de València. El Espanyol visita esta tarde a la UD Levante con la misión de demostrar que el resultado del derbi fue solo un tropiezo aislado. El cuadro blanquiazul, que antes del partido frente al FC Barcelona sumaba cinco victorias consecutivas, tratará de recuperar esa dinámica que le permite seguir soñando en grande.

No le gusta al técnico perico hablar de merecimientos o de injusticias en el fútbol. Pero el Espanyol mereció mucho más en un derbi en el que dominó al eterno rival en número de ocasiones. Pero la puntería -y la suerte- no estuvo del lado blanquiazul. Será precisamente esa eficacia la que deberá mejorar para volver a sumar de tres en casa de un rival renacido y con sensaciones muy positivas tras el cambio de entrenador.

Visitará el Espanyol a un Levante que goleó al Sevilla en la última jornada, en el debut del portugués Luís Castro en el banquillo. Un 0-3 a domicilio que refuerza la moral de un equipo granota que empieza a asomarse a la salvación. Inmerso desde hace tiempo en la zona de descenso, los azulgranas se sitúan a cinco puntos de la permanencia pero con un partido menos que el Mallorca y dos con respecto a Alavés y Valencia.

Etta Eyong, duda; Pol Lozano, baja

La gran duda en los valencianos será la de Etta Eyong. Confirmó ayer Luís Castro que esperan que el camerunés llegue a tiempo para la disputa de lo que consideran "una final", aunque el viaje procedente de la Copa África le impedirá ser titular frente a un Espanyol que también contará con una baja importante.

Manolo González deberá confeccionar un once sin el sancionado Pol Lozano, por lo que se le abren varias posibilidades para completar una alineación que cuenta con prácticamente diez piezas fijas. Marko Dmitrovic estará escudado por Cabrera y Calero como pareja de centrales y por Omar El Hilali y Carlos Romero en los carriles. Por delante, Edu Expósito retrasará su posición para ocupar la vacante de Pol Lozano junto a Urko González.

Doble punta o Jofre, Puado o Terrats

La gran incógnita surge entonces en el ataque perico, con hasta cuatro posibilidades para terminar de perfilar tanto el esquema como el once titular. Con Pere Milla y Tyrhys Dolan insustituibles en las últimas jornadas, una opción sería la de apostar por dos puntas, con la entrada de Kike García junto a Roberto Fernández.

En cambio, si Manolo González decide mantener el habitual 4-2-3-1, podrían entrar en el once Javi Puado, Ramon Terrats o un Jofre Carreras que parte como favorito, sobre todo tras su gran actuación como revulsivo frente al FC Barcelona, una modificación que trasladaría a Pere Milla a la mediapunta y a Dolan a la banda izquierda.