Leo Román, ¿opción real para la portería del Espanyol?

La salida de Joan García del Espanyol dejará un vacío enorme en la plantilla. El guardameta catalán fue la pieza más importante del esquema blanquiazul, determinante para que el cuadro perico terminase logrando la permanencia en Primera División. Ahora, con su adiós, se abre un nuevo debate en la portería del Espanyol.

Son muchas las voces autorizadas que abogan por darle una oportunidad a Ángel Fortuño, guardameta de la cantera que todavía no ha debutado con el primer equipo. Desde Thomas N'Kono -leyenda blanquiazul- hasta José Aurelio Gay -técnico que le hizo debutar-, pasando también por Jesús Salvador -exentrenador de porteros perico-.

"Fortuño puede dar la sorpresa, bajo palos es buenísimo", decía Gay en declaraciones a SPORT. “Yo lo tendría claro. Si dependiera de mí, le daría la oportunidad a Fortuño sin ninguna duda. Puede cometer errores, como Joan en su momento, pero es parte del aprendizaje”, aseguraba Salvador en una entrevista en 'Onda Cero'.

Sin embargo, la salida de Joan García obliga sí o sí a buscar un portero en el mercado, teniendo en cuenta además que Fernando Pacheco apenas ha tenido protagonismo esta campaña. El futuro del extremeño podría estar lejos del Espanyol, mientras que el club centraría sus esfuerzos en fichar a Leo Román.

Fuerte interés

Según informan desde Mallorca, el interés de la entidad blanquiazul en el portero balear va muy en serio. 'Fútbol desde Mallorca' asegura que el Espanyol realizará en los próximos días una primera oferta por el guardameta bermellón, que apenas ha tenido protagonismo este año en Son Moix.

Dicho medio comenta que en cuanto se haga oficial el traspaso de Joan García al FC Barcelona, el Espanyol irá con todo a por Leo Román, contra quien ya compitió en Segunda División la temporada anterior mientras el ibicenco militaba en el Real Oviedo.

Pero no será una negociación fácil, pues el Mallorca, sabedor de que el cuadro perico ingresará 25 millones de euros próximamente, no valorará ofertas que no sean cercanas a los 10 millones de euros. Una cantidad, a priori, inasumible por el Espanyol en esta ventana de fichajes.