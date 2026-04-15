Lele Cabrera, sobre las celebraciones del Barça: "Si cuando te equivocas te aplauden..."

Los rifirrafes, anécdotas y cánticos del último derbi entre Barça y Espanyol todavía siguen coleando. Lo último en salir a la luz fueron los menosprecios de Gavi hacia Pere Milla y su posterior intercambio de insultos, así como las imágenes de Manolo González al pisar el Camp Nou y la denuncia de LaLiga de los cánticos contra el club blanquiazul. El último en pronunciarse sobre todo ello fue Leandro Cabrera, uno de los capitanes pericos, en una entrevista con 'LaGrada'.

LaLiga decidió el pasado martes trasladar al Comité de Apelación de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia el cántico "odio al Espanyol', entonado en varias ocasiones durante la disputa del derbi. Pero lo que no denunció el de "perico, dime lo que se siente" que entonó la grada junto a los futbolistas azulgranas en el césped tras el triunfo. Y sobre ello fue preguntado Cabrera, que aseguró haber aprendido mucho durante toda su trayectoria.

Fermín López y Cabrera, durante el derbi / Valentí Enrich

"Como me conozco, casi siempre cuando acaba el partido me voy", arrancó el uruguayo. Explicó entonces el central blanquiazul una anécdota de su pasado para desvelar que aprendió la lección de no meterse con los demás siendo tan joven: "Cuando era chico, con 17 años juego de mis primeros partidos en Uruguay contra un equipo de menor nivel. Yo me puse farruco y chulo con uno más mayor y luego vino al vestuario a pegarme. Mis capitanes lo pararon y lo sacaron, y luego me vivieron a mí diciendo, ‘eres un idiota, otra vez no te va a defender nadie’".

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Fue ese día cuando Cabrera aprendió la lección, algo que echa en falta en el fútbol actual: "Ahí uno va aprendiendo que cuando hace cosas, hay consecuencias, aunque actualmente menos para todo el mundo. Si cuando te equivocas tampoco te lo dicen y te lo aplauden... Es como el día de mañana que a mi hijo, si no lo educo yo, lo va a educar la vida. Y prefiero educarlo yo. A partir de ahí tampoco no me voy a extender más, se me ha entendido, después cada uno tiene lo que se merece”.