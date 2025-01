El Leganés anula al Espanyol

Era una auténtica final la que disputaban Espanyol y Leganés en el RCDE Stadium con la permanencia en juego. Los pericos, en zona de descenso, no podían permitirse fallar ante su gente, mientras que los pepineros buscaban alejarse de la zona oscura asaltando el fortín blanquiazul. El empate final, con una parte diferenciada para cada conjunto, no satisface a ninguno de los dos equipos tras un encuentro donde cualquiera pudo ganar (1-1).

Hay cosas que nunca cambian en el Espanyol, una de ellas es el apoyo incondicional de su afición. En el RCDE Stadium son más conscientes que nadie de que será una temporada para sufrir, aunque por ello nunca dejarán de acudir a su imperdible cita de cada fin de semana sea cual sea el resultado de su equipo sobre el terreno de juego.

Un inicio fuera de lo normal

Los pericos arrancaron en su templo el 2025 futbolístico con cara nueva. Y es que para un equipo acostumbrado a ir a remolque desde los primeros minutos, tener la ventaja desde el primer minuto es todo un regalo de Reyes. Lo hicieron gracias a una gran jugada ensayada que descolgó Král en el segundo palo para que Cabrera, que llegó con todo, batiese a Dimitrovic nada más empezar el encuentro (1-0). Alegría desbordada en Cornellà, donde podían permitirse soñar con una victoria sin sufrir de su equipo por primera vez en mucho tiempo.

Sin embargo, la ilusión duro más bien poco; una excelente jugada combinativa del Leganés en ataque -mención especial para Miguel de la Fuente, que pivoteó de manera magistral- terminó llegando a Seydouba Cisse, quien terminó batiendo con maestría a Joan García (1-1). Ambos equipos firmaban un inicio alocado donde quedó manifiesto la auténtica final que se estaban jugando.

Veliz se queda con las ganas

El Espanyol no se amedrentó con el tanto rival y empezó a cargar las áreas con muchos centros laterales. Sin llegar a tener ocasiones claras, los pericos mostraron orgullo delante de su gente supliendo la falta de acierto con carácter sobre el campo. Llegaron al descanso con un empate que dejaba una sensación agridulce a los de Manolo González.

El inicio frenético de la primera mitad no se replicó en la segunda, aunque las cosas se igualaron más que nunca tras el paso por vestuarios. Neyou estuvo a centímetros de dar la victoria al Leganés con un latigazo que rebotó el poste, aunque el Espanyol no se rindió en busca de la victoria. Alejo Véliz tuvo la oportunidad de redimirse tras marcar sobre la bocina el tanto de la victoria, aunque su tanto fue anulado por manos del argentino en el control. El empate no sirve al Espanyol para salir del descenso, mientras que el Leganés tampoco consigue distanciarse de la zona oscura con el punto cosechado en el RCDE Stadium (1-1).