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RCD ESPANYOL

Leandro Cabrera renueva con el Espanyol hasta 2027

El defensor uruguayo seguirá en la entidad blanquiazul una campaña más, la que será su octava en el equipo

Leandro Cabrera, central del RCD Espanyol

Leandro Cabrera, central del RCD Espanyol / RCD ESPANYOL

Sebastián Vargas Rozo

Sebastián Vargas Rozo

Era cuestión de la permanencia desde aquella visita a Mestalla, pero ahora el Espanyol lo ha hecho oficial: Leandro 'Lele' Cabrera seguirá un año más en el club, firmando por la temporada 2026/27.

El central uruguayo amplía así su vínculo con la entidad blanquiazul después de hacerse efectiva la cláusula de renovación incluida en su contrato, condicionada al número de partidos disputados y a la permanencia del equipo en Primera División.

A sus 34 años, Cabrera seguirá siendo una de las piezas clave del conjunto perico. El defensa ha firmado una temporada de gran regularidad, participando en 37 de los 38 encuentros de LaLiga y consolidándose como uno de los referentes del vestuario.

El club destacó en su comunicado que el uruguayo “sigue siendo una pieza fundamental en el esquema blanquiazul y uno de los grandes referentes del vestuario”, además de subrayar su liderazgo en la línea defensiva bajo las órdenes de Manolo González.

Desde su llegada al Espanyol en enero de 2020, Cabrera se ha convertido en un fijo para todos los entrenadores que han pasado por el banquillo blanquiazul. Su experiencia y carácter han sido determinantes en las últimas temporadas, especialmente en los momentos más exigentes del equipo.

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Además de su aportación defensiva, el central también ha mostrado su capacidad ofensiva en acciones a balón parado. Cabrera acumula diez goles como perico en todas las competiciones. Además, el pasado sábado el uruguayo alcanzó otro registro importante en su trayectoria como jugador perico al situarse entre los veinte futbolistas con más partidos oficiales en la historia del Espanyol, con 245 encuentros disputados.

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