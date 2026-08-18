Leandro Cabrera se perderá las primeras tres jornadas por sanción

El Espanyol ha arrancado de lujo la temporada 26/27. El equipo consiguió ganar de forma holgada ante el Levante gracias a un gran Roberto Fernández. Los de Manolo González también dejaron buenas sensaciones en defensa con una pareja formada por Unai Núñez y Riedel.

En la convocatoria inicial, estaba presente Leandro Cabrera. El uruguayo jugó 37 encuentros la temporada pasada y su protagonismo se espera que sea similar este año. Eso sí, para sorpresa de todos, el central no solo no fue titular en la primera jornada, sino que no estuvo presente ni en el banquillo pese a no tener molestias físicas.

Estaba claro que algo extraño pasaba, por lo que en la rueda de prensa posterior a la victoria, se le preguntó a Manolo por Cabrera, a lo que respondió lo siguiente: "Tiene una sanción de tres partidos. Es una sanción de oficio porque no estaba en el acta. Hubo un partido en que Cabrera le dio un puñetazo al VAR".

Este momento al que el entrenador del Espanyol hace referencia sucedió en la derrota del Espanyol por 1 a 2 ante el Getafe en la jornada 29 de la temporada pasada. Este partido fue bastante caliente, se anularon dos goles al conjunto blanquiazul, y en un momento en el que los resultados no acompañaban, Cabrera pagó su frustración con el monitor del VAR, un gesto que las cámaras captaron.

¿Por qué llega ahora la sanción?

El Espanyol, con miedo de perder a su central en un tramo decisivo, fue recurriendo la sanción constantemente, y finalmente logró que, una vez acabada la temporada y con la permanencia conseguida, Cabrera no se perdiera ningún partido.

Pero con el verano de por medio, el club se quedó sin recursos y finalmente el central uruguayo deberá cumplir la sanción estos tres primeros partidos de temporada. Además de contra el Levante, también se perderá los partidos contra el Madrid en el RCDE Stadium y ante la Real Sociedad en Anoeta.

En su declaración, Manolo explica que "hubo un precedente, pero no se sancionó". El técnico se refiere a un Sevilla-Celta de 2023, en el que Iago Aspas empujó el monitor del VAR, acción por la cual nunca se perdió un partido. El Espanyol, con este caso en mente, seguirá luchando para poder contar con Cabrera para los próximos partidos.