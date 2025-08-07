Kumbulla vuelve a escena

Con el debut en LaLiga contra el Atlético de Madrid en el horizonte, la dirección deportiva del Espanyol sigue trabajando para acelerar las llegadas de los últimos refuerzos. A pesar de incorporar en este mercado a diez jugadores, el equipo perico continúa necesitando a tres o cuatro piezas que eleven el nivel de la plantilla en el reto de volver a lograr la permanencia en Primera División.

Aunque la prioridad es reforzar la parcela del centro del campo, donde tan solo cuentan con tres efectivos (Pol Lozano, Ramon Terrats y Edu Expósito), el Espanyol también tiene entre ceja y ceja la llegada de un central. En la zaga dispone de Pablo Ramón, Fernando Calero, Leandro Cabrera y el recién llegado Miguel Rubio, pero requiere de otro jugador que pueda elevar la competitividad en esa posición.

Cabrera, Kumbulla y Omar El Hilali pugnan un balón contra el FC Barcelona / Valenti Enrich

En ese sentido, la figura de Marash Kumbulla vuelva a escena. El central albanés estuvo cedido en el Espanyol la temporada pasada, en la que se erigió como un jugador fundamental en la permanencia del equipo. Disputó más de 3.000 minutos repartidos en 36 partidos, en los que además logró perforar la portería contraria en tres ocasiones.

Este verano regresó a su club de origen, la AS Roma, pero poco cuentan con él en tierras italianas. Según el medio 'Il Tempo', la entidad romana empieza a sumir que será muy complicado dar salida a Kumbulla en forma de venta y estaría dispuesto a repetir un préstamo del jugador. A pesar de tener la intención de hacer caja con su venta, el alto salario del futbolista y las exigencias del club han dificultado su salida.

Revolución Kumbulla en el Espanyol / Agencias

De hecho, la última muestra de esta insostenible situación fue el partido amistoso contra el Aston Villa, en el que Kumbulla volvió a quedarse sin jugar ni un solo minuto. No cuenta para el técnico Gian Piero Gasperini de cara a la próxima temporada, y se abre la posibilidad de regresar al Espanyol.

El club perico vería con buenos ojos la vuelta de Kumbulla, que fue clave el curso pasado. Del mismo modo, el jugador albanés también estaría encantado de regresar al RCDE Stadium, donde fue capaz de superar todos sus problemas físicos y mostrar de nuevo su mejor versión. Aunque se espera que la negociación entre ambas parte se alargue en las próximas semanas, en la entidad blanquiazul hay un clima de optimismo para que se haga realidad este deseado fichaje.