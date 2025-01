Kumbulla: "Los próximos dos partidos serán contra equipos con el mismo objetivo que nosotros"

El RCD Espanyol tiene una oportunidad de oro en el horizonte para intentar salir de los puestos de descenso. Los pericos, que son decimoctavos a un punto de la salvación, se encuentran en una situación similar a la de sus dos próximos rivales en LaLiga: Leganés y Valladolid.

Sobre este aspecto habló Marash Kumbulla, que atendió a los medios de comunicación tras el entrenamiento en la Ciutat Esportiva Dani Jarque. El albanés destacó que pepineros y pucelanos tienen el mismo objetivo que los pericos, puesto que los tres conjuntos luchan por la permanencia en primera división.

El central de 24 años no dudó en señalar que los dos próximos encuentros, ambos en el RCDE Stadium, son "claves y muy importantes" para el cuadro catalán. En caso de obtener un balance positivo en los dos partidos, los de Manolo González meterían en apuros a dos rivales directos. De hecho, el Real Valladolid es el equipo más necesitado dada su condición de colista de la clasificación con doce puntos.

Twitter

Kumbulla quiso hacer hincapié en la mentalidad ganadora que debe tener la plantilla para afrontar los dos encuentros. Sin embargo, apostó por centrarse únicamente en el más próximo, previsto para este sábado a las 18:30 h: "Ahora solo tenemos que pensar en esta jornada. Si nos centramos en la siguiente perderemos mucha concentración para la primera", afirmó.

Año nuevo, ¿Espanyol nuevo?

Preguntado por el parón navideño, el futbolista confesó que las vacaciones han sentado bien al equipo "para cambiar el chip y reanudar la competición con otra mentalidad". Cabe recordar que en el último tramo de 2024, los blanquiazules no consiguieron sumar ninguna victoria en los últimos cinco encuentros: tres derrotas y dos empates.

Otra de las preocupaciones del cuerpo técnico es la facilidad con la que encaja goles el equipo. Para contextualizarlo, los pericos han recibido 30 goles en 18 jornadas. Solamente el Valladolid ha encajado más (37). El futbolista albanés puntualizó que este aspecto "no solo es responsabilidad de la línea defensiva", ya que es un trabajo colectivo y de todo el equipo. Esta es una de las principales facetas que Manolo debe ajustar para reactivar al equipo.

Finalmente, sobre su rol en la plantilla destacó su satisfacción con su protagonismo en el equipo, siendo uno de los zagueros habituales. Kumbulla reconoció que esperaba tener ese rol dentro de la plantilla, pero no de forma tan rápida: "Lo he conseguido gracias al equipo y al cuerpo técnico por todo lo que me han ayudado desde mi llegada", comentó.