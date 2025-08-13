Kumbulla prioriza volver al Espanyol

El RCD Espanyol no tira la toalla con Marash Kumbulla. El albanés, que dejó huella la pasada temporada en Cornellà - El Prat, es uno de los nombres encima de la mesa del director deportivo, Fran Garagarza, para reforzar al equipo la próxima temporada.

Según ha podido saber SPORT a través de fuentes cercanas al jugador, el central prioriza regresar a la dinámica de la plantilla blanquiazul y, pese a los rumores en Italia de un posible fichaje por el Cagliari, su idea es volver a jugar en LaLiga EA Sports la próxima temporada.

En este sentido, ya ha habido otros dos equipos que habrían preguntado a la AS Roma por él, uno francés y otro italiano, pero la respuesta del futbolista, en todo momento, ha sido intentar acercar posturas para recalar en la entidad perica de nuevo.

Actualmente propiedad de la Roma y con contrato hasta 2027, el Espanyol ha explorado diferentes opciones para su regreso, entre las que se encuentran otra cesión simple como ya ocurrió la pasada temporada, o un traspaso asequible.

Sin confianza tampoco por parte del nuevo entrenador capitalino, Gian Piero Gasperini y con un valor de mercado de 7,5 millones de euros, Kumbulla espera que ambas entidades se puedan poner de acuerdo y regresar a las órdenes de Manolo González este mismo verano, que ha sido uno de los grandes valedores de su fichaje.

El entrenador es consciente de su potencial, su liderazgo y su carácter, y prefiere su perfil a buscar otro nuevo en el mercado ya que no necesitaría proceso de adaptación y conoce a la perfección la 'casa'.