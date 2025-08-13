ESPANYOL
Kumbulla prioriza volver al Espanyol
El caso del albanés es uno de los prioritarios para Garagarza
El RCD Espanyol no tira la toalla con Marash Kumbulla. El albanés, que dejó huella la pasada temporada en Cornellà - El Prat, es uno de los nombres encima de la mesa del director deportivo, Fran Garagarza, para reforzar al equipo la próxima temporada.
Según ha podido saber SPORT a través de fuentes cercanas al jugador, el central prioriza regresar a la dinámica de la plantilla blanquiazul y, pese a los rumores en Italia de un posible fichaje por el Cagliari, su idea es volver a jugar en LaLiga EA Sports la próxima temporada.
En este sentido, ya ha habido otros dos equipos que habrían preguntado a la AS Roma por él, uno francés y otro italiano, pero la respuesta del futbolista, en todo momento, ha sido intentar acercar posturas para recalar en la entidad perica de nuevo.
Actualmente propiedad de la Roma y con contrato hasta 2027, el Espanyol ha explorado diferentes opciones para su regreso, entre las que se encuentran otra cesión simple como ya ocurrió la pasada temporada, o un traspaso asequible.
Sin confianza tampoco por parte del nuevo entrenador capitalino, Gian Piero Gasperini y con un valor de mercado de 7,5 millones de euros, Kumbulla espera que ambas entidades se puedan poner de acuerdo y regresar a las órdenes de Manolo González este mismo verano, que ha sido uno de los grandes valedores de su fichaje.
El entrenador es consciente de su potencial, su liderazgo y su carácter, y prefiere su perfil a buscar otro nuevo en el mercado ya que no necesitaría proceso de adaptación y conoce a la perfección la 'casa'.
- Marc Casadó solo piensa en el Barça
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Deco activa un plan para un último fichaje en el Barça
- Así está el Spotify Camp Nou a pocos días del inicio de Liga
- LaLiga no da tregua al Athletic
- La hoja de ruta de Toni en el Barça
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- El Barça acelera las gestiones con LaLiga para cerrar las inscripciones