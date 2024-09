Kumbulla, el nuevo ídolo que no hace prisioneros: ¡Tres tarjetas en tres partidos!

Sin apenas recursos económicos, el Espanyol logró hacer un gran mercado de fichajes con un total de ocho incorporaciones que han elevado el nivel de la plantilla. Y en tan solo cuatro partidos ligueros, algunos de estos fichajes ya se han convertido en fijos en el esquema de Manolo González y nuevos ídolos para la afición 'perica'.

Como el caso de Marash Kumbulla. El central albanés llegó este verano en calidad de cedido por una temporada procedente de la AS Roma después de una temporada complicada. Tras recuperarse de una larga lesión del ligamento cruzado, salió cedido en enero al Sassuolo, donde no gozó de muchos minutos ni estuvo afortunado en sus decisiones sobre el terreno de juego.

Sin embargo, Kumbulla está volviendo a recuperar su mejor nivel en el Espanyol y ser ese jugador por el que la Roma llegó a desembolsar 25 millones de euros en el verano de 2020. Desde su llegada, el central se ha convertido en indiscutible para Manolo, tanto en defensa de 5 como con 4 defensores.

Agresivo al corte, ganador de duelo gracias a su fortaleza física y alma de líder que enamoran la afición blanquiazul. Kumbulla es de estos jugadores que no se deja absolutamente nada y no suele dejar prisioneros en las acciones defensivas.

EL JUGADOR MÁS AMONESTADO

No es casualidad que el defensa del Espanyol ya sea el jugador más amonestado de LaLiga EA Sports, con tres amarillas en tres partidos disputados. Eso sí, es una situación que tendrá que controlar y medir para intentar no ser expulsado durante los partidos y no perderse encuentros por acumulación de tarjetas.

Ahora, con Leandro Cabrera y Fernando Calero de baja por lesión, Marash Kumbulla debe seguir dando pasos adelante para convertirse en el líder de la zaga 'perica' y ayudar a que el Espanyol encaje lo menos posible, un factor que parece que será clave en el reto de la permanencia del club blanquiazul.

Por el momento, las buenas actuaciones en el Espanyol le han servido a Kumbulla para volver a entrar en la convocatoria de la selección de Albania. Un premio más que merecido para un futbolista que promete dejar huella en el RCDE Stadium.