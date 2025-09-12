¿Por qué Kumbulla no fichó por el Espanyol? La intrahistoria de su llegada al Mallorca

El parón internacional ha llegado a su fin y la plantilla del RCD Espanyol sigue ejercitándose con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al encuentro del próximo lunes, frente al Mallorca en el RCDE Stadium. No será un partido cualquiera, pues supondrá el regreso a Barcelona de hasta seis expericos que se marcharon de Cornellà-El Prat dejando, en algunos casos, sensaciones totalmente opuestas: Sergi Darder, Mateo Joseph, Manu Morlanes, Antonio Raíllo, Pablo Maffeo y Marash Kumbulla.

Centrándonos en el albanés, Kumbulla llegó cedido al Espanyol en el verano de 2024 procedente de la Roma, en una cesión simple que no incluía opción de compra. El central no tardó en adaptarse a LaLiga y se acopló a las mil maravillas al eje de la zaga, formando una pareja sólida junto a un indiscutible Lele Cabrera.

En ese sentido, Marash disputó un total de 36 partidos con la camiseta blanquiazul (35 de Liga y 1 de Copa), todos ellos como titular excepto uno. Su gran nivel permitió al Espanyol dar un gran salto de calidad a nivel defensivo, precisamente donde estaba fallando en las últimas temporadas, lo que le condenó en dos ocasiones al descenso a Segunda División. Pero Kumbulla no solo se erigió en un defensa contundente, físico, atento al corte e imponente por arriba, sino que además se destapó como goleador, anotando tres dianas que significaron 7 puntos para el cuadro perico.

Kumbulla, celebrando su gol / EFE

Finalizada la temporada, con Kumbulla como pieza clave en la permanencia perica, llegó el momento de poner fin a su periplo por el Espanyol. El albanés regresó a la Roma el pasado 30 de junio tras finalizar su cesión, pero en Barcelona todavía soñaban con volverle a ver con la camiseta blanquiazul.

Su no fichaje, cuestión de 'timings'

Sin embargo, el Espanyol nunca tuvo opciones en el intento de regreso de Marash Kumbulla a Cornellà-El Prat. Según pudo saber SPORT, todo fue una cuestión de 'timings' con los que el club blanquiazul quedó perjudicado.

Y es que el objetivo principal de Fran Garagarza nunca fue el albanés, sino un perfil de jugador como el del alemán Clemens Riedel. "Nosotros tenemos marcados unos perfiles y objetivos, y Kumbulla ha estado en ese perfil. ¿Era el objetivo prioritario? Con Cabrera y Calero, dos hombres con experiencia, Pablo Ramón y Miguel Rubio, entendemos que ha de haber activos para la línea de sucesión, y la opción de Clemens Riedel encajaba en el perfil, en la operación económica", explicó el director deportivo blanquiazul en la rueda de prensa de valoración de mercado.

"Con eso digo que Kumbulla era una operación inviable para el Espanyol", sentenció Garagarza. Pero ¿cómo se desarrolló su fichaje por el Mallorca y por qué se frustraron sus opciones de recalar en el club catalán?

Pablo Ortells, Marash Kumbulla y Alfonso Díaz / RCDM

Marash Kumbulla regresó a la disciplina de la Roma el 30 de junio para incorporarse a las órdenes Gasperini. El defensor disfrutó de algunos minutos partiendo como suplente en los primeros amistosos de pretemporada del equipo italiano en el mes de julio, pero terminó quedándose en el banquillo en los duelos frente al Lens (entró en el añadido), Aston Villa (sin minutos) y Everton (sin minutos) a principios de agosto.

La Roma no contaba con Marash; él quería seguir en España

A partir de ese momento, la Roma le hizo ver que no contaba demasiado con él para esta temporada, que no tendría hueco en la plantilla, y el propio Kumbulla sabía que no podía quedarse en la capital italiana y debía decidir dónde marcharse. El futbolista quería jugar, competir y ser importante ya desde el inicio de la campaña 25/26. Y fue en ese momento cuando apareció el Mallorca (y otros clubes españoles).

La entidad bermellona, sabedora de la situación, llegó con fuerza para negociar con la Roma a principios de agosto, en un 'timing' perfecto para acabar fichando a un futbolista que elevará la competencia de la zaga mallorquinista. Paralelamente, el Espanyol no había realizado ninguna oferta más allá de su posible interés en repetir cesión del albanés, mientras el Mallorca aceleraba para hacerse con los servicios de un jugador que a toda costa quería seguir en España y que se veía presionado por la 'Loba' para marcharse.

Marash Kumbulla atendió a SPORT en la Ciutat Esportiva Dani Jarque / Javi Ferrándiz

Es probable que, de seguir interesado en los últimos días de mercado, el Espanyol podría haber convertido la operación en viable pudiendo quizás rebajar las pretensiones de los italianos -que además deseaban incluir una opción de compra de ocho millones de euros- al existir una necesidad de traspaso y contar el interés del propio futbolista. Y es que Marash caló en el vestuario perico y se llevó consigo una gran relación que mantiene a día de hoy con los que fueron sus compañeros y con el técnico Manolo González, mostrándose siempre agradecido al Espanyol tras un feliz periplo en Cornellà-El Prat.

Sin embargo, el jugador, pese a que hubiese visto con buenos ojos un hipotético regreso a Barcelona, no podía esperar hasta el último día de mercado por el riesgo de quedarse sin destino (el Espanyol fichó a Clemens Riedel el 25 de agosto) y verse obligado a quedarse en una Roma que no contaba con él, lo que le hubiese condenado al ostracismo.

En ese sentido, es clave destacar que Kumbulla no solo había recibido ofertas del Mallorca. Más allá del interés del Espanyol, eran varios los equipos de LaLiga EA Sports que preguntaron por él a la Roma, incluso con ofertas sobre la mesa. Sin embargo, según pudo saber este medio, en el momento en el que los 'giallorossi' y Kumbulla llegaron a la conclusión de que el jugador debía salir, tan solo el Mallorca había acelerado en la operación, por lo que contaba con ventaja respecto a sus competidores de LaLiga. Y así se terminó demostrado, con la oficialidad de la llegada de un Kumbulla que este lunes regresará a Cornellà-El Prat con una camiseta que no es la blanquiazul.