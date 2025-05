Kumbulla: "Mi decisión de venir al Espanyol la valoro de manera positiva"

Marash Kumbulla ha sido uno de los jugadores decisivos en el último tramo de la temporada del Espanyol. Llegó hace apenas un par de meses y en ese breve periodo de tiempo se ha convertido en una pieza clave para Manolo González y uno de los más estimados por la afición. Una comunión completa que el defensa ha querido agradecer en forma de mensaje en sus redes sociales.

"¡Qué ilusión de temporada llena de momentos increíbles! Quiero agradecer a todos el apoyo constante y el cariño. Orgulloso de todo lo vivido con este grupo. ¡Força, Pericos!", ha escrito el jugador en sus diferentes cuentas de redes sociales. Unas palabras de agradecimiento que ha acompañado con un vídeo en el que se le puede ver en diferentes momentos, desde su firma con el Espanyol, hasta partidos y momentos de ocio por Barcelona.

En el propio vídeo Kumbulla deja también varias reflexiones al respecto de su etapa en el conjunto blanquiazul. "Mi decisión de venir al Espanyol la valoro de manera positiva porque he recuperado la continuidad, me estoy divirtiendo jugando, en grupo con mis compañeros y eso era lo que más me había faltado en el último tiempo", apunta.

Una publicación que rebosa cariño por el club, pero que a su vez deja un cierto tono de despedida, cuando se encuentra disfrutando de las vacaciones antes de unirse a la convocatoria con Albania.

El jugador italiano nacionalizado albanés, cerrado el curso blanquiazul, debe volver a la Roma, su club de origen, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. El defensa no se ha pronunciado nunca al respecto de su futuro, aunque en su mensaje deja entrever por primera vez su intención de continuar. Mantener al defensa en sus filas es también una prioridad para la cúpula blanquiazul aunque su elevada cláusula (cerca de 26 millones de euros) hace complicada la operación.

“Nos ha enamorado como jugador y como persona. Si la competencia es asumible para nosotros, vamos a pelear por retenerlo”, explicó recientemente Fran Garagarza, director deportivo del conjunto catalán.

Pese a su buen desempeño estos meses en el Espanyol, Kumbulla, que llegó al club tras una complicada lesión, no tiene asegurada la titularidad en el conjunto 'giallorosso', pero la entidad romana tampoco está dispuesta a rebajar la cláusula del jugador, alejando al italoalbanés de Barcelona.

Fitz, en el horizonte

Mientras se trabaja en el caso Kumbulla, los primeros nombres para el proyecto del curso empiezan a aparecer. Según la información del medio austríaco 'Kurier', el club blanquiazul ha mostrado interés en Dominik Fitz, mediapunta del Austria de Viena. El futbolista de 25 años ha marcado 13 goles y ha repartido 16 asistencias esta temporada y es una de las piezas más destacadas del conjunto violeta.