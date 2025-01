Kumbulla acude al rescate

Después de más de media temporada disputada, no hay nadie en el Espanyol que se atreva a discutir que Marash Kumbulla ha sido el gran acierto del pasado mercado estival. El central albanés completó una nueva actuación sobresaliente en el Sánchez-Pizjuán -con tanto incluido- que pone en valor la indispensable presencia del defensa en el equipo perico. Kumbulla ha recuperado la sonrisa en el mundo del fútbol en un Espanyol que celebra tenerlo entre sus filas... hasta que el tiempo los separe.

El defensa llegó a principios de temporada con la gran duda de si sería capaz de dejar atrás la lesión de larga duración que había sufrido como jugador de la Roma. El equipo italiano decidió ceder al albanés el pasado mercado estival para que volviese a recuperar ritmo de competición, aunque nadie en la capital podría haber imaginado un resurgir como el suyo.

Contra el Sevilla, una jornada más, Kumbulla volvió a salir al rescate del Espanyol. El albanés cerró un partido completísimo con nueve despejes, tres duelos aéreos ganados y numerosos tiros bloqueados que lo alzaron como uno de los hombres del partido en clave perica. Junto a Joan García y su compañero en defensa Cabrera formaron un muro impenetrable que solamente Loïc Badé fue capaz de derribar.

Marash Kumbulla atendió a SPORT en la Ciutat Esportiva Dani Jarque / Javi Ferrándiz

Un defensa increíble... que también golea

El defensa redondeó su gran actuación con un nuevo tanto -el segundo en su cuenta particular- que adelantó al Espanyol en el Sánchez-Pizjuán. El central cazó un balón suelto dentro del área para fusilar la portería rival sin miramientos. La decisión en el remate demuestra que Marash sigue con la confianza por las nubes, un jugador que ha superado todas las expectativas puestas en su llegada.

Su fichaje es uno de los grandes aciertos de la dirección deportiva que llegaba al pasado mercado estival con la clara misión de reforzar la línea defensiva. El central tuvo muchas opciones sobre la mesa cuando decidió probarse fuera de la Roma, aunque cuando apareció el Espanyol no tuvo dudas: "Había muchos otros equipos interesados en ficharme, pero después de hablar con el entrenador y el director del club, inmediatamente quise ir al Espanyol. No me prometieron que jugaría todos los partidos, pero me hicieron sentir muy seguro por la forma en que me hablaron", desvelaba Kumbulla recientemente.

El central volverá a la Roma al finalizar la temporada, aunque espera poder cerrar su etapa en el RCDE Stadium asegurando la salvación del equipo de Manolo González. Gran parte de las opciones de salvación del club blanquiazul residen en su buen hacer defensivo, unas cualidades que volvió a demostrar en el Sánchez-Pizjuán. Kumbulla acudió al rescate de un Espanyol que cuenta con uno de los centrales revelación del campeonato.