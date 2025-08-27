Koleosho y Riedel: hambre, juventud y futuro para el Espanyol

El Espanyol, que pocas horas después oficializó la llegada de Charles Pickel, presentó a los que habían sido sus últimas dos incorporaciones: Clemens Riedel y Luca Koleosho. Futbolistas con hambre, juventud y futuro para el proyecto de Manolo González para la temporada 2025/26.

El central, procedente del SV Darmstadt 98, firmó por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. Koleosho, por su parte, que ya había militado en las categorías inferiores del club catalán, llega cedido por el Burnley hasta el final de curso. El extremo de 20 años confesó sentirse "muy contento de volver y de tener otra oportunidad de ayudar al equipo lo máximo posible". Y avanzó que se puede "morir por el bloque para ganar". "Voy a pelear cada día para poder sumar victorias y el club llegue donde debe llegar", señaló.

Vuelve al Espanyol como un futbolista "más maduro en general" y no consideró que tenga más presión por haber jugador en la cantera: "Tengo que hacer lo que pueda por el equipo y tener los máximos minutos. No creo que la presión me afecte. Estoy ilusionado por jugar en el estadio".

Desveló que mantuvo una conversación con Alan Pace, presidente de Velocity Sport Limited, holding propietario del Burnley, su club de procedencia, y próximo dueño del Espanyol a falta de concretar trámites burocráticos. "Me decía que siguiera como hasta ahora, jugar mi fútbol y divertirme", detalló.

Riedel, de 22 años, explicó que está "muy emocionado" de formar parte de este proyecto. "Tengo ganas de empezar y de conocer a los aficionados", apuntó. El alemán se definió como un jugador "fuerte" y con "gran mentalidad" al que no le asusta tener "responsabilidad" dentro del equipo.

Segundo alemán en Cornellà

El defensa auguró que el salto a LaLiga y al Espanyol será positivo para su carrera: "Es un buen paso para mí, un reto y quiero dar lo mejor de mí". Su primer contacto con los compañeros fue muy positivo. "La relación es muy buena entre todos los jugadores que he podido conocer", confesó.

Preguntado por su primera experiencia lejos de Alemania, Riedel afirmó que no siente presión por la competencia: "Es normal tener varios futbolistas en cada posición. Quiero demostrar que puedo estar en el equipo". Además, se mostró orgulloso de ser el segundo alemán en el club después de Wolfram Wuttke (1990-1992).

Fran Garagarza aplaudió las virtudes de Koleosho: "Es la vuelta de un chico de la casa. Tenemos un jugador con mucha hambre con un perfil de potencia y jugar en derecha, izquierda e incluso dentro. Transmite energía. Tiene explosividad, energía y uno contra uno. Estamos satisfechos".

Respecto a Riedel, agradeció que el alemán se haya decidido por el club. "Lo hemos analizado mucho con partidos incluso en directo, tenemos 14 informes del jugador. Es un futbolista para el hoy y el mañana. Tenemos un central joven, con personalidad, fiable y presencia física".