Koleosho regresa al Espanyol

Lo que era un secreto a voces ahora ya es oficial. Luca Koleosho, canterano perico actualmente propiedad del Burnley, regresa al RCD Espanyol para esta temporada. El extremo italiano vuelve a Cornellà para reforzar el ataque de Manolo González, que consigue el primer fichaje de los cuatro que ha pedido antes del cierre del mercado.

El club perico lleva semanas siguiendo la pista de Koleosho desde que Manolo González detectase la necesidad de apuntalar el extremo. Las miradas se pusieron en el italiano, que estuvo durante tres temporadas en la disciplina blanquiazul tras llegar procedente del Reus. El delantero no tardó en destacar, aunque también acaparó las miradas de clubes como el Burnley, que abonó tres millones de euros para hacerse con sus servicios.

Vuelta a casa

A pesar de ser un jugador clave en la primera mitad de la temporada del ascenso del club inglés a la Premier League, el jugador fue perdiendo protagonismo hasta pasar prácticamente al ostracismo. Al recibir la llamada del Espanyol, el extremo no se lo pensó dos veces para volver a una ciudad que conoce bien con el objetivo de volver al máximo nivel.

Luca Koleosho vuelve al RCDE Stadium como parte del acuerdo con Velocity Sports Limited, el grupo que adquirió la propiedad del Espanyol que también tiene en su haber al Burnley. La dirección deportiva perica ya estuvo a punto de cerrar otro jugador del Burnley este verano, Mike Trésor, aunque finalmente el club se ha decantado por alguien que conoce la casa como Luca Koleosho para reforzar al equipo de cara a esta temporada.

Un perfil buscado

El italiano regresa en condición de cedido para volver al Burnley, en principio, la próxima temporada. El jugador espera poder en práctica todo lo aprendido estos tiempos fuera de Cornellà para convencer a Manolo González de que puede ser un activo importante ya no solo en el extremo, sino eventualmente también en el lateral. Su perfil gusta mucho por su capacidad innata para desbordar, algo que el técnico perico ha echado en falta y que a partir de ahora tendrá.

Cerrada la llegada de Luca Koleosho, la dirección deportiva centrará sus esfuerzos en la llegada de un central y un mediocentro. Como ha avanzado estas últimas horas RAC1, Moatasem-Al Musrati, del Besiktas, sería el favorito en esta última demarcación, aunque son varios los nombres que se contemplan para reforzar la plantilla de Manolo González este curso.