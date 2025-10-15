Koleosho se pone a tono con Italia

Pasada la presentación de Alan Pace y ya confirmado como presidente, el Espanyol debe volver al día a día. Y lo hará este viernes con una exigente visita al Carlos Tartiere ante un Oviedo que estrena a Luis Carrión en el banquillo. Manolo González volverá a escena con un equipo que sentirá la baja de su capitán, Javi Puado, el único hombre de ataque que había disputado todos los partidos como titular.

Su baja requerirá que el técnico gallego analice opciones de cara a la confección del equipo. Y ahí entra en escena un Luka Koleosho hasta ahora poco protagonista y de rendimiento irregular en los pocos minutos disputados.

El extremo italoamericano, fichado este verano como cesión del Burnley en una operación facilitada por la compra de Pace, no ha tenido especial brillo en la primera parte de la temporada. Es su regreso al club tras haber debutado como profesional con la blanquiazul, todo en la temporada 2022/23 que marcó el descenso a Segunda.

IMPORTANTE CON LA SUB-21

Sin embargo, a pesar de no encontrar aún la regularidad deseada, sigue siendo primera opción para la selección italiana Sub-21, que en este parón volvió a darle protagonismo. El equipo dirigido por Silvio Baldini disputó dos partidos de clasificación para al Eurocopa de la categoría, ante Suecia y Armenia, con Koleosho como titular en ambos compromisos.

Ubicado en el extremo izquierdo del ataque, justamente donde venía jugando Puado hasta la lesión, Luca jugó 83' en el triunfo ante Suecia por 4-0 y completó el partido en la victoria 5-1 ante Armenia, donde incluso se apuntó una asistencia a Jeff Ekhator para cerrar la manita.

Volverá el internacional transalpino con ritmo para este tramo de la temporada, mismo del que ha adolecido en los poco más de 60 minutos que Manolo González le ha dado. Están repartidos en tres juegos donde aún ni marca ni asiste. En la más reciente caída ante el Betis, Koleosho actuó en banda derecha como reemplazante de Tyrhys Dolan, pero no pudo cambir la historia de una derrota dolorosa en casa. En Oviedo, y con espacio por banda izquierda, podría tener una nueva oportunidad.

OTROS INTERNACIONALES

También hubo acción en el parón para los otros dos internacionales del primer equipo, Charles Pickel y Omar el Hilali. El primero vio nuevamente minutos con la República Democrática del Congo, venciendo 1-0 a Sudán para sellar la repesca rumbo al Mundial de 2026. El centrocampista, ingresado en los últimos minutos, apartó así los rumores de una posible lesión, sellando las dudas tras salir tocado del anterior partido ante Togo.

No corrió con la misma suerte Omar, que no vio minutos en ninguno de los dos partidos de Marruecos, sellados con victorias por 1-0 ante Baréin y Congo (no confundir con RD Congo). Volverá fresco para visitar Oviedo.