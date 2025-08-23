Koleosho se apunta a Anoeta

El Espanyol atraviesa un momento muy dulce. La victoria ante el Atlético de Madrid en el estreno liguero -con remontada incluida- solo evidenció que el equipo es una piña y que, al menos los jugadores, confían al cien por cien en Manolo González. La conexión entre afición y plantilla fue mágica, empujando juntos hacia unos tres puntos que deben ser la primera piedra de un camino cuyo primer objetivo es alcanzar los 40 puntos y asegurar la permanencia.

La nueva propiedad ha caído de pie en Cornellà, con un J.J. Watt pletórico y que ya es un perico más. Sin embargo, aún quedan 37 jornadas por delante. Y toca mantener esta buena dinámica en un campo complicadísimo como Anoeta. Este domingo (19:30 horas), la Real Sociedad tratará de frenar a una 'Manoleta' que rebosa ilusión.

Un arranque exigente

No parecía el mejor inicio para el conjunto blanquiazul: recibir al faraónico Atleti de Simeone y viajar a San Sebastián. Pero el primer test se superó con sobresaliente, y ahora el segundo se encara con mucha más calma. El cuadro 'txuri-urdin' llega tras empatar en Mestalla y con la obligación de empezar a sumar de tres en tres. Eso sí, lejos de casa, al Espanyol le suele costar más: solo 12 de 57 puntos a domicilio durante el curso 2023-24. Una estadística que obliga a dar un paso adelante como visitante.

Manolo González, victorioso con el Espanyol / Espanyol

Envalentonado por tumbar a uno de los aspirantes al título, Manolo González tiene muy claras las señas de identidad de su equipo: trabajo, esfuerzo y compromiso total. También insiste en acabar de perfilar un mercado en el que ya se han fichado a diez futbolistas, aunque el técnico gallego pide algún refuerzo más para estar tranquilo."Aunque estamos mejor que hace un año o dos, el club no puede pagar 10 o 20 'kilos'. Muchas veces quieres traer a jugadores y no estás capacitado para hacerlo", reconoció en la previa del choque. Eso sí, fue tajante en el capítulo de salidas: "No se espera ninguna más".

En cuanto a la enfermería, no hay noticias negativas y el técnico perico podrá contar con Luka Koleosho, el último fichaje perico, ya inscrito en LaLiga. "Está inscrito, viajará con el grupo", confirmó. Aunque no se espera que salga de inicio, podría tener sus primeros minutos. Por su parte, Sergio Francisco, sustituto de Imanol Alguacil en el conjunto donostiarra, tampoco tiene bajas destacadas para un duelo vital para ambos conjuntos.

Francisco conoce los peligros del Espanyol

El nuevo entrenador txuri-urdin, tras su gran desempeño en el filial, quiere sumar sus primeros tres puntos en Anoeta gracias al talento de jugadores como Brais Méndez, Mikel Oyarzabal, Take Kubo o el recién llegado Gonçalo Guedes. No se estrenó en liga como hubiese deseado ante el Valencia de Carlos Corberán, pero ahora tiene la oportunidad de resarcirse ante su gente.

Aramburu y Sergio Francisco durante el primer partido de liga ante el Valencia / EFE

Sin Martín Zubimendi, que ya brilla a las órdenes de Mikel Arteta en el Arsenal, necesitará la mejor versión de Beñat Turrientes para suplir a un hombre clave en los últimos años. Y sabe que el Espanyol no será un rival fácil. "El Espanyol me gusta mucho. Es un equipo que se junta y en el que defienden todos. Tiene mucha energía, es agresivo, de los mejores corriendo al espacio. Es un bloque muy bien trabajado", elogió Sergio Francisco sobre el equipo de Manolo González. Unas características que, a los ojos del preparador gallego, serán claves esta temporada.