Kike García vuelve a rescatar al Espanyol

Cuando hay problemas, la solución siempre es Kike García. El veterano delantero rescató un empate ante el Burnley con un tanto en los minutos finales y permitió al Espanyol marcharse con un mejor sabor de boca (2-2). Jofre, para el conjunto perico, y Aaron Ramsey y Andreas Hountondji, para los locales, fueron los otros goleadores del encuentro.

Burnley - Espanyol (amistoso) Amistoso BURNLEY 2 2 ESP Alineaciones BURNLEY Weiss; Walker, Worrall, Bruun Larsen, Raghouber; Marcus Edwards, Humphreys, Flemming, Ramsey, Sonne; Hannibal. También jugaron: Oisin Cooney, Connor Edwards, Hjalmar Ekdal, Lucas Pires, Shurandy Sambo, George Brereton, Ellis Clark, Jeremy Laurent, Mike Trésor, Lluc Castel, Lyle Foster y Andréas Hountondji. ESPANYOL Fortuño; Omar El Hilali, Riedel, Cabrera, Quilindschy; Urko, Edu Expósito; Álex Calatrava, Jofre, Pere Milla; Roberto Fernández. También jugaron: Dmitrovic, Rubén Sánchez, Timera, José Ángel, Roger Hinojo, Rafa Bauza, Gabriel Moscardó, Pol Lozano, Javi Hernández, Tyrhys Dolan y Kike García.

Los de Manolo González afrontaban su primer partido de la gira inglesa después del tropiezo ante el Sabadell en el amistoso anterior. El equipo salió al terreno de juego con la lección bien aprendida y apenas habían transcurrido tres minutos cuando una intensa presión conjunta de Roberto Fernández y Edu Expósito surtió efecto. Jofre se hizo con el balón y acabó enviándolo al fondo de la portería rival (0-1).

El inicio del conjunto blanquiazul no podía haber sido mejor, aunque la alegría duró muy poco. En la acción siguiente, una gran jugada individual de Bruun Larsen terminó con el balón en los pies de Aaron Ramsey, que no perdonó ante Ángel Fortuño y firmó el empate con un potente disparo (1-1). Las tablas reflejaban un arranque de partido intenso, con mucho ritmo y alternativas tanto para los locales como los visitantes.

Y la primera parte continuó con un intercambio de ataques y varias ocasiones para ambos equipos. En el bando perico, Jofre y Roberto Fernández fueron los jugadores más activos en tareas ofensivas, sin embargo, no encontraron el acierto necesario para volver a poner por delante al Espanyol en el marcador antes del descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el Espanyol recibió un duro golpe nada más arrancar la segunda mitad. Riedel cometió un grave error en la salida de balón y Andreas Hountondji no desaprovechó la oportunidad para culminar la remontada del conjunto local (2-1). El tanto cayó como un jarro de agua fría sobre el conjunto blanquiazul, que estuvo cerca de encajar un nuevo golpe apenas unos minutos después tras otro desajuste defensivo.

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No obstante, el Espanyol reaccionó y en esa mejoría también tuvo un papel importante Manolo González, que agitó al equipo con los cambios. En los minutos finales, el conjunto perico se volcó en busca del empate y, una vez más, apareció Kike García para rescatar a los suyos. El delantero encontró el gol con un potente cabezazo tras un saque de esquina (2-2). El 'obrero del gol' no falló a su cita y su tanto sirvió para firmar el segundo empate consecutivo del conjunto blanquiazul.