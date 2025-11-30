Kike García se viste de héroe en Balaídos

El Espanyol demostró saber competir a las mil maravillas en Balaídos. En un partido de escasas ocasiones y mucha igualadad, los pericos se llevaron el triunfo gracias a un tanto de Kike García en el tramo final del duelo (0-1). Tres puntos más para afianzarse en la sexta posición.

Tras volver a la senda del triunfo en la pasada jornada contra el Sevilla, el equipo perico visitaba tierras gallegas con el objetivo de seguir sumando también lejos de los suyos. Para asaltar Balaídos, Manolo González introdujo a Pol Lozano y Roberto Fernández como principales novedades respecto al último once liguero.

Inició muy parejo el partido, con poco ritmo y muchas interrupciones sobre el césped. Los blanquiazules estaban bien plantados defensivamente, jugaban el balón con sentido y presionaban con éxito, sin embargo, faltaba determinación en los metros finales para encontrar la portería celeste. Además, con el paso de los minutos, empezó a abusar el Espanyol de envíos largos a Roberto como 'Plan B'.

Pasado el ecuador de la primera parte, el colegiado revisó un posible penalti de Calero sobre Borja Iglesias, pero señaló finalmente un fuera de juego anterior. Fue un primer aviso que tuvo continuidad con un disparo de Bryan Zaragoza desde dentro del área que se marchó desviado. Aunque apenas sufría en defensa, el Espanyol tampoco lograba generar ninguna jugada peligrosa que pusiera a prueba a Radu. No se alteró el marcador en una primera mitad con más emoción que fútbol.

Sin ritmo ni ocasiones

Tras el paso por los vestuarios, poco, o prácticamente nada, cambió el guion del partido con poca continuidad en el juego. Experimentaba muchos problemas el Espanyol en la salida de balón, mientras que Iago Aspas empezaba a carburar en el frente del ataque celeste. Para fomentar el juego directo y alterar la dinámica del encuentro, Manolo González apostó por la doble punta con la entrada de Kike García para acompañar a Roberto.

Pero continuaba el Espanyol con poca fluidez en el juego. El conjunto perico no encontraba la manera de hacer daño al Celta en un partido repleto de pequeñas batallas sobre el terreno de juego. Lo probó a balón parado el equipo catalán con un remate de cabeza de Cabrera que atrapó Radu sin demasiadas complicaciones.

El 'obrero del gol'

A falta de quince minutos, volvió a agitar el equipo Manolo con la incorporación al césped de Edu Expósito, Riedel y Jofre. Parecía que estos cambios tampoco tenían el impacto esperado, sin embargo, apareció el 'obrero del gol'. A la salida de un córner, Kike García se adelantó a su defensor y cabeceó al primer palo para adelantar a los suyos (0-1). Ya sin tiempo para la reacción, el Espanyol se llevó los tres puntos para continuar en la parte alta de la tabla.