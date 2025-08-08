Kike García rescata a un buen Espanyol ante el Newcastle

El Espanyol volvió a mostrar una buena versión y logró un empate de mucho mérito en su visita al Newcastle. Los pericos se adelantaron con un espectacular tanto de Edu Expósito, pero los ingleses consiguieron darle la vuelta al marcador. Ya prácticamente en el minuto 90, Kike García tiró de veteranía para poner las definitivas tablas (2-2).

Newcastle - Espanyol (Amistoso) Amistoso NEW 2 2 ESP Alineaciones Newcastle Ramsdale, Krafth, Burn, Schar, Targett, Bruno Guimaraes, Miley, Lewis Hall, Sung-Soo Park, Will Osula, Murphy. También jugaron Alfie Harrison, Sean Neave. RCD Espanyol Dmitrovic, Omar El Hilali, Miguel Rubio, Cabrera, Carlos Romero, Pol Lozano, Edu Expósito, Rubén Sánchez, Antoniu Roca, Javi Puado, Roberto Fernández. También jugaron Ángel Fortuño, Kike García, Calero, Dolan, Terrats, José Salinas, Jofre, Pere Milla, Bauza, Pablo Ramón, Hinojo.

Llegaba el equipo perico al sexto compromiso de la pretemporada después de ganar a Peralada, Southampton, Wolfsburgo y Union Berlin, y con el único tropiezo de la derrota en la tanda de penaltis en la final de la Copa Catalunya contra el Girona. Pero, fuera de estos resultados, el equipo blanquiazul aterrizaba al último compromiso antes del debut liguero contra el Atlético de Madrid con el reto de ratificar las buenas sensaciones del verano.

Ya con la primera jornada de LaLiga en el horizonte, Manolo González apostó por un once muy reconocible que bien podría ser el del partido contra los colchoneros con Roberto Fernández en la punta de ataque y con Miguel Rubio como acompañante de Leandro Cabrera en las pocas dudas que presentaba el conjunto perico.

En unos primeros minutos de mucha igualdad, el Espanyol volvió a tirar de las líneas maestras del proyecto con una defensa muy sólida y haciendo de la eficacia su mejor arma. Y, prácticamente en la primera llegada a las aproximaciones del área contraria, Roberto Fernández dejó de tacón un balón fuera del área a Edu Expósito que estrenó el marcador con un potente e imparable disparo (0-1).

Pero poco duró la alegría en el cuadro blanquiazul. Escasos minutos antes del ecuador de la primera mitad, el Newcastle encontró un resquicio en la defensa perica con un centro de Lewis Miley que remató a bocajarro y de cabeza Matt Targett para empatar el enfrentamiento (1-1). Imposible para Marko Dmitrović bajo los palos.

Oportunidad perdida

El Espanyol supo encajar el golpe, y Roberto Fernández se adelantó a su defensor para provocar un penalti a su favor. Sin embargo, Javi Puado no fue capaz de batir a Aaron Ramsdale y perdió una enorme oportunidad de volverse a adelantar en el partido. Pero el marcador ya no se movió más antes del paso por los vestuarios.

De regreso, el Espanyol dio entrada a Calero, Kike García y Ángel Fortuño al inicio de la segunda mitad, pero no lograron darle a su equipo el impulso esperado. El ritmo de ambos conjuntos disminuyó a pesar del deseo de encontrar el segundo tanto, con demasiadas interrupciones sobre el terreno de juego. Aunque se sentía seguro en la parcela defensiva, al equipo perico le costaba crear llegadas de peligro con continuidad y tan solo lograba acercarse al área contraria en acciones puntuales.

El 'obrero del gol'

Tampoco era un vendaval el Newcastle, sin embargo, obligó a Fortuño a realizar dos intervenciones de mucho nivel bajo los palos. Eso sí, en el fútbol de primer nivel los errores se pagan y un fallo en la salida de balón de Terrats finalizó con un remate Jacob Murphy para darle la vuelta al partido (2-1). El equipo blanquiazul no se desanimó y, a falta de un minuto para el final del encuentro, Kike García logró la igualada tras un preciso centro de Pere Milla (2-2). Buen sabor de boca para los pericos.