Kike García: "Hay que coger el toro por los cuernos"

El RCD Espanyol no atraviesa su mejor momento. De hecho, todavía no ha ganado en este 2026, pero el vestuario confía en darle la vuelta a la situación con "mucho trabajo" y estando "unidos". Así lo aseguró Kike García, que ejerció como portavoz en la rueda de prensa previa al partido frente al Villarreal.

El delantero perico, que suma cinco goles esta temporada, se compenetra a la perfección con Roberto Fernández, con quien ha compartido la punta del ataque en hasta tres ocasiones. Sin embargo, la doble punta no funcionó frente al Deportivo Alavés: "Estoy encantado cuando me manda jugar el míster, ya sea solo o con Roberto. En este caso, estoy encantado de jugar con Roberto. Se dio ya dos veces antes, todas fuera de casa y sacamos los tres puntos. En el último por desgracia no lo logramos, pero creo que estuvimos bien".

Preguntado por su relación con el otro '9' del equipo, no dudó en elogiar a un futbolista al que quiere ayudar a crecer para que llegue muy lejos en el mundo del fútbol: "Estamos a gusto tanto él como yo haciendo las labores que nos pide el míster. Sobre todo que no estemos todo el momento enfocados en el gol, hay que hacer muchas más cosas, defender, estar juntos. Y ojalá podamos volver a jugar juntos muchas veces más".

Pero no se quedó ahí Kike García, la voz de la experiencia: "Tengo algún año más que Roberto (risas). Para mí es espectacular, cada cosa que le digo me escucha. Quiero hacerle mejor jugador, en el oficio de 9. Igual en lo que veo yo que le falta por pulir. Ya me pasó con Omorodion, Giuliano... Y para mí es un lujo trabajar con él, me alegraré siempre de todo lo bien que le vaya. Somos los primeros que corremos para que el equipo vaya bien. Ojalá crezca cada día y podamos verlo en cotas más altas de la selección".

Confianza en Salinas

Nadie sabe cuál será la apuesta ofensiva de Manolo González de cara a La Cerámica. Lo que sí es seguro es que no podrá participar Carlos Romero por la cláusula del miedo, por lo que ambos arietes perderán a uno de sus mejores asistentes en cuanto a centros laterales. Pero su baja no preocupa a Kike: "José Salinas es su recambio, lo conocemos entrenando y tiene también un guante en el pie. Saca buenos centros y rompe también con la velocidad que tiene entre líneas. Es un pedazo jugador, el que salga lo va a hacer bien, en este caso José. Va a dar el paso adelante que debemos dar todos y ojalá nos sirva para llevarnos algo bueno de la Cerámica".

Otro de los nombres propios mencionados fue el de Cyril Ngonge, único fichaje perico: "Es un encarador. Tiene acciones de uno contra uno, se puede meter por dentro, se gira bien. Lo iremos viendo, debe amoldarse a la idea porque es un nuevo cuerpo técnico, pero se lo estamos poniendo fácil. Ojalá se amolde cuanto antes".

Momento de estar unidos

Preguntado por la mala racha del Espanyol, Kike aseguró que es momento de "coger el toro por los cuernos". "A lo largo de un año siempre tienes altibajos, físicamente, de juego, también de esa fortuna que hay que tener. También las acciones arbitrales influyen, nos han castigado. No son excusa, pero no es lo mismo decir tres empates y dos derrotas, que cuatro derrotas y un empate. Estamos jodidos en cuanto a resultados, pero somos conscientes. No hay que poner ninguna excusa".

"Todos debemos dar mucho más, coger el toro por los cuernos y el tramo este malo lo debemos sacar nosotros, que llevábamos hasta antes del parón 34 puntos y ahora igual. A ver si con el trabajo de cada día, porque nos estamos matando nosotros y el cuerpo técnico, revertimos la situación este lunes", añadió.

Y para lograrlo, Kike sabe cuál es la clave: "Tenemos que limar esos detalles que en Primera te hacen lograr o no esos puntos, no hay que dejar nada al azar. Hay que ir fuertes a los duelos, en las marcas, en las vigilancias, en lo que es el juego global, no dejar nada al azar. Hay que ponérselo difícil al equipo rival. Es una cosa que trabajamos. Como me decía Mendilibar: 'Tienen que pasar cosas en el área'. Y nosotros llegar al área para que pasen cosas. Nosotros necesitamos que nos metan balones, pero no solo nosotros. Esto va de ser un equipo".