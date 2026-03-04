Kike García explota, Roberto Fernández se atasca

Siempre hay algo a lo que agarrarse. El Espanyol de 2026 no permite ser optimistas en prácticamente ningún aspecto. Los blanquiazules todavía no han ganado y la cuenta no deja de aumentar: son ya nueve jornadas consecutivas sin victoria, con seis derrotas y tres empates. Pero sí existe un punto que permite ver algo de luz al final del túnel.

Hablamos de la faceta ofensiva. Y es que todo lo que al conjunto de Manolo González le falta en defensa, lo tiene en ataque. Es evidente que la fragilidad atrás está condenando a un equipo que finalizó el 2025 con cinco victorias consecutivas, siendo por aquel entonces un Espanyol rocoso e imponente en los duelos. Pero al menos la mala dinámica no ha afectado a la estadística goleadora, que es uno de los pilares para terminar sacando adelante esta situación adversa.

En estas nueve jornadas sin ganar, el Espanyol ha visto portería en siete de ellas, quedándose a cero tan solo ante FC Barcelona (donde faltó eficacia pero no ocasiones) y Girona. Un dato que refleja los problemas de solidez defensiva, pues en muchos de los partidos haber anotado dos goles no ha servido para sumar los tres puntos (3-2 contra el Valencia, 2-2 contra el Celta, 4-2 contra el Atlético y 2-2 contra el Elche). Tampoco logró aguantarse el resultado favorable ante Levante (1-1) y Alavés (1-2) y de nada sirvió el gol de Cabrera ante el Villarreal (4-1).

Dos sequías peligrosas

En ese sentido, son varios los futbolistas que han contribuido de cara a portería para que el Espanyol sume, al menos, tres puntos desde que arrancase el año 2026, valiosos para sellar cuanto antes la permanencia aunque insuficientes teniendo en cuenta que el equipo podía luchar por entrar en Europa tras una primera vuelta espectacular.

Ante el Elche mojaron tanto Kike García como Carlos Romero, cuyos goles sitúan a ambos como segundos máximos goleadores del RCD Espanyol en LaLiga EA Sports. Con cinco dianas cada uno, el punta y el lateral zurdo se colocan justo detrás del pichichi perico, un Pere Milla que arrastra una sequía importante. El leridano, que suma seis tantos en la competición doméstica, no ve puerta desde el 22 de diciembre ante el Athletic.

También con cinco goles se encuentra un Roberto Fernández que se ha quedado atascado en este tramo de la temporada y que incluso podría haber perdido la titularidad en favor de un Kike García que sigue siendo determinante a sus 36 años. En cambio, el cordobés -por el que el Espanyol pagó 6,2 millones por el 50% de sus derechos- no logra despegar, suma un gol en las últimas once jornadas y se ha visto relegado al banquillo en los últimos dos encuentros. Disputó 20 minutos ante el Atlético y 14' contra el Elche, en los que no aportó demasiado.

Kike García, el mejor espejo

El delantero perico, la gran -y prácticamente única- apuesta del mercado de verano blanquiazul, no consigue echarse el equipo a la espalda y se ve eclipsado por un 'obrero del gol' cuya misión, según sus propias palabras, es ayudar al ex del Málaga a ser "mejor jugador en el oficio del 9 en lo que le falta por pulir".

"Es espectacular, cualquier cosa que le digo me escucha. Para mí es un lujo trabajar con él, es una buenísima persona y me alegraré de todo lo bien que le vaya; quiere mejorar cada día", dijo hace unas semanas Kike García. Pero mientras tanto, si contamos todas las competiciones, el ex del Deportivo Alavés se erige como el máximo goleador del RCD Espanyol con siete dianas (las cinco en Liga y otras dos en la Copa del Rey).