Kike García se echa el Espanyol a la espalda

El Espanyol solventó la papeleta ante un combativo y sorpresivo Atlètic Lleida en su estreno en la Copa del Rey y se encomendó a su 'obrero del gol', a un Kike García que firmó un doblete para evitar sustos y sellar el pase a la siguiente ronda de la competición del KO (1-2).

Ni diez minutos habían transcurrido que en el Camp d'Esports se habían cantado dos goles. Y no, para la sorpresa de la mayoría no fueron ambos transformados por el cuadro blanquiazul. En un abrir y cerrar de ojos, Kike García puso a los suyos por delante en el marcador al transformar un penalti que él mismo provocó, pero que no se hubiese señado con el VAR en vigor. Recibió un balón picadito de Koleosho y tiró un sombrero que pareció impactar en el brazo de Campins. La repetición, sin embargo, mostró que el esférico tocó en el hombro del zaguero.

La reacción local fue inmediata. Un envalentonado Atlètic Lleida se plantó en campo rival y sacó petróleo de un córner que, a priori, no debía causar peligro a la meta perica. Cabeceó arriba Garrós y a Fortuño se le escapó el balón en línea de gol y remató Aldo One a portería vacía. Cantada tremenda del guardameta formado en La 21, que estaba ante una oportunidad de oro para demostrar su potencial bajo palos.

A partir de ahí, trataron los de Manolo González adueñarse del control de la posesión y aproximarse al área de Pau Torres en ataque organizado o mediante la inspiración de un incansable Koleosho en el costado derecho. Pero se toparon una y otra vez con un muro.

Echó de nuevo a rodar el balón y se vivió un 'déjà vu' en Lleida. Acudió Kike García al rescate de un atascado Espanyol. Omar El Hilali aprovechó los espacios que dejó el Atlètic Lleida en campo propio y dobló a Koleosho para servir un centro al segundo palo para que el 'obrero del gol', que entró en carrera, lo rematase solísimo y a placer.

Se quitó un peso de encima un Espanyol que no quería sustos ni tener que jugársela en una prórroga. El Atlètic Lleida no bajó los brazos y lo intentó hasta el último suspiro, llegando a poner contra las cuerdas a un conjunto perico que intentó bajar las pulsaciones con la entrada de Edu Expósito en la medular pero no lo logró ante la intensidad local. Triunfo sufrido de los de Manolo en su estreno copero.