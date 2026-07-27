Kike García, un delantero de garantías

En el Espanyol se sigue trabajando para reforzar una plantilla que tiene como principal objetivo sufrir menos (mucho menos, si es posible) que la pasada temporada para lograr la permanencia en Primera División y, a partir de ahí, aspirar a cotas más altas. Y, a estas alturas del verano todavía existen dudas e incógnitas en varias posiciones de la plantilla, pero hay una gran certeza: Kike García es un delantero de plenas garantías.

El atacante de Motilla del Palancar ya terminó la pasada campaña como uno de los grandes referentes ofensivos del equipo en los momentos más complicados del curso. De hecho, acabó como el máximo goleador del Espanyol en LaLiga con ocho tantos. Y todo apunta a que, pese al interés que ha despertado en otros clubes, volverá a ser una pieza clave en el proyecto blanquiazul.

Los años pasan para todos, pero Kike García ha demostrado saber convivir con ellos a la perfección. Con él sobre el terreno de juego, el equipo siempre cuenta con un delantero capaz de fijar a los centrales, ganar duelos, descargar balones y aparecer en el lugar adecuado para definir. Puede que ya no sea el atacante más explosivo, pero mantiene intacto un instinto goleador que le permite encontrar el camino hacia la portería con una facilidad admirable.

Noticias relacionadas

Por ahora solo se trata de la pretemporada, pero el ariete ya ha dejado claras sus intenciones. Kike García ha visto puerta en dos ocasiones, frente al Pau FC y al Sabadell, confirmando que su idilio con el gol sigue más vivo que nunca. El delantero afronta su segunda temporada vestido de blanquiazul con el reto de superar los registros del pasado curso y consolidarse, una vez más, como un jugador importante en la ofensiva del Espanyol.