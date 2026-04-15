Kike García defiende a Pol Lozano: "En las redes vale todo. Te cogen de cabeza de turco y van a por ti"

El Espanyol necesita de una vez por todas poner fin a la horrible dinámica de resultados de este año 2026. Todavía no conoce la victoria en esta segunda vuelta de LaLiga y la distancia con la zona de descenso es cada vez menor, una situación que preocupa al entorno perico.

"Estamos muy necesitados, el colchón se nos está escapando. Llevamos todo el 2026 sin ganar, necesitamos ya la victoria como sea. Jugando bien, mal o de rebote. Tenemos que lograrla. En eso estamos, enfocados en la tarea, en fortalecer los aspectos que nos pueden llevar a ganar en el campo del Rayo", explicó Kike García en rueda de prensa.

El delantero del Espanyol también se pronunció sobre la polémica del derbi contra el FC Barcelona: "No tengo nada que decir, yo entré para el vestuario. Queda ya atrás, estamos enfocados en Vallecas, no vamos a cambiar nada, queremos estar enfocados en el partido. No vamos nada bien en este 2026. Solo pensamos en ganar".

En ese sentido, defendió a su compañero Pol Lozano, quien se vio obligado a cerrar sus redes sociales por la oleada de insultos recibidos tras el derbi. "En las redes vale todo. Te cogen de cabeza de turco y van a por ti. Es un tema que ha quedado atrás, estamos enfocados en ganar en Vallecas. En lo que podemos hacer nosotros. En estar preparados para el partido, no salirnos de esa línea", apuntó.

El ‘obrero del gol’ expuso las claves para intentar volver a ganar: "No hay que tener los detalles en contra. Tenemos que provocar nosotros que pasen cosas a favor, que caigan goles, ser fuertes en las áreas, que el árbitro pueda expulsar a alguien de ellos… Tenemos que dar un paso adelante, competir, no dejar nada al azar. En cuanto a resultados, hay que ser más prácticos y equivocarnos menos".

Con los importantes partidos ante el Rayo Vallecano y Levante por delante, Kike García señaló que "marcados en rojo están todos los partidos, todos son una oportunidad". "Queremos sumar ya. Es el objetivo de 2026, lo tenemos muy cerca pero no lo hemos conseguido. Lo estamos demorando más de la cuenta. El siguiente es en Vallecas y está marcado en rojo porque es el siguiente" admitió.

En ese contexto, dejó claro que el equipo tiene claro el objetivo de asegurar la permanencia: "Tenemos que pensar primero en los puntos. Conseguir los puntos de la permanencia y luego ya lo que queda veremos. Cuando hice Conference en Osasuna, primero era pensar en los 42 puntos. Este año no se está quedando nadie atrás. Los que estamos con 38 ya sabemos que este año no va a valer".

Asimismo, respaldó a Manolo González a pesar de la mala dinámica del equipo. "No sé lo que se habla por ahí, pero es la persona ideal para este proyecto de cara al futuro. El trabajo se ve, lo que mandan son los resultados, pero dentro te puedo decir que toda la plantilla está con el míster. Se ve la idea que nos transmite cada semana. Este año todo el mundo está compitiendo, estamos en una racha mala pero tenemos que estar juntos con la afición porque nadie va a venir a sacarnos esto", declaró.

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Por último, valoró su etapa en el Espanyol. "Es un club enorme. Estoy encantado con la afición y con cómo me trata todo el mundo. Es una oportunidad muy bonita para mí. Estoy disfrutando mucho. Pintaba que iba a ser todo de color de rosas, pero no por eso deja de ser bonito. Hay que tener más unión y sentimiento de pertenencia. Ojalá consigamos los puntos", apuntó.