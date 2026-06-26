Kike García calienta motores con el Espanyol

Kike García ya ha iniciado la cuenta atrás para la vuelta al trabajo. El delantero del Espanyol publicó una 'storie' en su cuenta de Instagram en la que compartía una imagen celebrando un gol con la camiseta blanquiazul acompañada únicamente por varios emoticonos de reloj de arena. Un mensaje breve, pero suficientemente claro: cada vez queda menos para retomar la actividad.

La plantilla de Manolo González está citada para iniciar la pretemporada el próximo 7 de julio, fecha en la que arrancará un nuevo curso cargado de ilusión tras una campaña exigente en Primera División. El primer amistoso llegará pocos días después, el 18 de julio ante la UE Olot. La preparación ya tiene hoja de ruta y Kike García ha querido dejar constancia de que él también cuenta los días.

Su llegada al Espanyol el pasado verano fue uno de los movimientos más llamativos del mercado blanquiazul. Después de firmar una gran temporada con el Deportivo Alavés, donde terminó como máximo goleador del equipo, el veterano delantero aceptó el reto de liderar el ataque perico aportando experiencia, carácter y una enorme capacidad de trabajo.

Y no defraudó. Aunque los goles nunca explican por sí solos el rendimiento de un delantero, Kike volvió a demostrar durante la temporada 2025-26 que sigue siendo uno de los atacantes más incómodos para cualquier defensa. El juego de espaldas, el dominio del juego aéreo y su compromiso sin balón le convirtieron en una pieza muy valiosa para Manolo González, alternando titularidades con apariciones desde el banquillo y dejando varios tantos decisivos durante el campeonato.

También ejerció como una de las voces con más peso dentro del vestuario en los momentos más delicados del curso. Su experiencia fue clave para sostener al equipo cuando los resultados dejaron de acompañar. Incluso en pleno bache de 2026, el propio delantero pidió públicamente "dar un paso adelante" y reclamó una victoria "como sea" para alcanzar el objetivo de la permanencia.

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Todo apunta a que su papel volverá a ser importante durante la próxima temporada. A sus 36 años, Kike García sigue ofreciendo unas prestaciones muy valoradas por el cuerpo técnico y volverá a competir por un puesto en el once con Roberto Fernández, uno de los delanteros de referencia del proyecto. Mientras tanto, la dirección deportiva continúa pendiente del futuro de Marcos Fernández. El joven atacante debe resolver su situación durante el mercado estival y su continuidad condicionará la configuración definitiva de la delantera blanquiazul.