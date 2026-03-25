Kike García: "¿Los arbitrajes? Habrá un momento que en vez de salir todo cruz saldrá un poco de cara"

El Espanyol no levanta cabeza en el campeonato liguero y ya encadena doce partidos sin conseguir los tres puntos. Pese a los recientes resultados, las sensaciones han mejorado en el conjunto perico en las últimas semanas. En ese sentido, en declaraciones a los medios del club, Kike García indicó que "estamos dándole vueltas a la situación que tenemos. Tenemos unos días de trabajar en nosotros, en ser fuerte en lo que hemos sido en todo este tiempo y lo afrontamos con naturalidad sabiendo el momento en el que estamos y trabajando fuerte para cambiar la dinámica tan mala que tenemos”.

"Las sensaciones ahora no están siendo tan malas como dicen los resultados. Yo creo que hay que ser objetivos. Sí que es verdad que nos están faltando los resultados, que al final es lo más importante, pero en estos últimos partidos yo creo que estamos haciendo muchas cosas bien. También necesitas un poco de suerte y este factor nos está faltando, aunque sí que verdad que no hay que dejarlo todo a ello", agregó.

El 'obrero del gol' lamentó todas las desgracias vividas en el último partido contra el Getafe: "Intentamos lograr el empate, incluso yo tuve una ocasión al final que Soria me hizo un paradón. Creo que el equipo va hasta el final, tiene alma... pero debemos dominar nuestra área porque es muy importante dejar la portería cero en esta Liga. Vamos a afrontar todo con optimismo y vamos a dejarnos la vida para cambiar esta situación tan mala que llevamos".

También se pronunció sobre las polémicas arbitrales de las últimas jornadas. "Son cosas que están ahí, pero hay que pasar página. No se va a cambiar ahora. Yo creo que habrá un momento que en vez de salir todo cruz saldrá un poco de cara. No creo que nos tengan que favorecer, pero tampoco quitarnos nada. Hay que ser parcial. Lo que es, es y si es penalti para unos equipos para nosotros también, no pedimos otra cosa", explicó.

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El Espanyol todavía se encuentra en una buena situación clasificatoria y Kike García apuesta por ser optimista: "Con lo que se queda la gente, y también es lo más bonito, es con los últimos 9-10 partidos. Estamos enfocados y con mucha hambre de cambiar esta situación. Depende de nosotros dar alegrías a nuestra afición. Lo vamos a dejar todo. Es ahora, todos lo sabemos y vamos a por ello".