Kike García: "Con 30 puntos no hacemos nada"

Kike García se ha ganado el cariño de la afición a base de trabajo, sacrificio... y goles. El exdelantero del Alavés suma ya cinco dianas desde su llegada al Espanyol, tres de ellas en Liga, donde todos sus goles han servido para sumar los tres puntos. Con el equipo quinto habiendo sumado ya 30 puntos, el 'obrero' del gol pide no conformarse.

“Hay que hacer buena semana, buenos días de trabajo y pensar que el lunes tenemos otra oportunidad de sumar en un campo difícil, en un campo que están jugando la Champions League con un equipazo. Esa tiene que ser nuestra mentalidad, ir día a día y saber que con 30 puntos no hacemos nada, no tenemos nada hecho. El equipo y el grupo lo sabe, y el cuerpo técnico, y queremos más en el día a día y queremos más a lo largo del año también”, explicó el delantero blanquiazul. "Tenemos en la mente los 42 puntos, no queremos oír hablar de otra cosa porque fíjate como va a estar el descenso”, insistió al respecto.

En declaraciones a los medios oficiales de la entidad perica, Kike García aseguró que "se está viendo a un equipo reconocible desde pretemporada". "Yo creo que llevamos un buen camino desde que empezamos y en Primera División está claro que es muy difícil ganar. Te vienen quizás rachas de coger dos, tres, cuatro partidos que no sumas, pero por ese motivo lo bueno es cortarlas rápido. Ahora sí, es verdad que es muy difícil ganar cuatro partidos en Primera División. Yo creo que estamos en un momento bueno que debemos aprovechar porque las dinámicas, cuando van bien, hay que agarrarse a ellas”, añadió.

Preguntado por la situación y la competitividad del Espanyol, el '19' fue tajante: "Teníamos claro que debíamos ser un equipo duro, un equipo difícil que supiera competir en cada momento de los partidos y que el equipo que nos ganara tenía que sudar sangre. Yo creo que se está viendo un equipo así, que nos están saliendo las cosas, que los detalles también nos están favoreciendo ahora. Nos tenemos que agarrar a todo eso, a la confianza que tenemos en el grupo y seguir con esta dinámica cuanto más tiempo mejor”.

La veteranía permite a Kike García tener los pies en el suelo y avisa de la importancia que tendrá la segunda vuelta: “No sabes cuando te va a venir una racha mala en la que no sumas en casa, fuera te cuesta mucho ganar... Luego vendrá la segunda vuelta, cuando ya se empieza a definir bien dónde está cada uno. Va a costar sangre, lo sé, ganar partidos. Lo tenemos claro desde dentro del vestuario, queremos sumar cuanto antes los números que hay que hacer para la permanencia y luego ya pues vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde tenemos el techo. Pero sí, tenemos un grupo con mucha hambre".