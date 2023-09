Keita Baldé y Ramon Ramos, presentados

Tras la victoria ante el Amorebieta, este lunes fue el turno para dar la bienvenida a los dos últimos fichajes del Espanyol El extremo catalán afirmó estar recuperado tras sufrir molestias en los últimos minutos de su debut

El Espanyol presentó este lunes en el Stage Front Stadium a sus dos últimas incorporaciones, Ramon Ramos y Keita Baldé, que ya debutaron el domingo ante el Amorebieta.

Baldé insistió en rueda de prensa en su “convicción” de que está en el “proyecto adecuado” y no escondió su voluntad de seguir en la entidad catalana tras la cesión: “Lo de estar en Segunda es lo de menos. El Espanyol es un gran club y esto será pasajero. He venido aquí porque es el proyecto ideal para mí. Como en casa no se está en ningún lado, espero encontrar la estabilidad perfecta aquí”.

“Sé que me puedo quedar en el Espanyol y voy a hacer todo lo posible en el campo para que se haga realidad”, dejó claro el extremo nacido en Arbúcies, que se mostró muy feliz de “regresar” a Catalunya.

Preguntado por sus molestias durante el partido del domingo, Keita Baldé explicó que “quería hacerlo todo en poco tiempo, debo estar tranquilo y aprender a gestionar bien las fuerzas”. “Hemos hecho pruebas y todo fue un susto”, añadió.

Por su parte, Ramon Ramos, que también debutó ante el Amorebieta, valoró su estreno como “precipitado”, pero agradeció a la afición “el calor”. El lateral brasileño, que reconoció no haber hablado con su extécnico Diego Martínez -con pasado blanquiazul-, subrayó su intención de “honrar la camiseta” y su apuesta por trabajar “con humildad”.