Kameni, sobre la transición Joan García-Dmitrovic: "No era fácil, lo está haciendo muy bien"

El Espanyol tiene presente. Buen presente. Y también historia. Mucha historia. De ella hace parte Carlos Kameni (1984, Duala), mítico guardameta del equipo blanquiazul desde 2004 hasta 2012, año en el que firmó su salida al Málaga... en contra de su voluntad.

"Nunca corté las raíces con el Espanyol. Lo sigo cada semana. El día del 125 Aniversario se lo dije a Dani (Sánchez Llibre): nunca quise irme del Espanyol. Y siempre pensé en volver", explicó en el programa 'Espanyol Reservat' de '3Cat', en el que repasó su etapa en el club: "Sé el cariño que me tiene la afición, y es algo mutuo. Es una conexión increíble. El Espanyol es el club de mi vida".

Carlos Kameni, una leyenda de la portería blanquiazul / EFE

Carlos repasó su marcha del club: "Cuando llegó Pochettino, yo era parte de la gente que debía salir. Recuerdo cuando debutó Édgar Badía, estaban lesionados Álvarez y Kiko, los dos primeros porteros, y pensé que yo iba a jugar, pero se inventaron que ya lo tenía hecho con el Málaga. Y era falso. Me dolió mucho, pero hay que aceptarlo, es pasado. Hay que pensar en el futuro, la posibilidad de volver a trabajar con ese club".

Además, Kameni estudia ahora para ser entrenador, y su gran objetivo es claro: trabajar en el cuerpo técnico del Espanyol: "Tengo una casa en Barcelona, pero estoy en Málaga haciendo el curso de entrenador UEFA. Llevaba un año siendo entrenador de porteros en la selección de Camerún. Intetaré sacarme el título y luego mirar lo que viene. El fútbol es mi vida. Por qué no volver como entrenador de porteros, y en el futuro ver lo que se da".

Sé el cariño que me tiene la afición, y es algo mutuo. Es una conexión increíble. El Espanyol es el club de mi vida Carlos Kameni — Exportero del Espanyol

También habló de actualidad el camerunés, exaltando la labor de Manolo González: "Chapeau a Manolo por la labor que está haciendo. Le di un abrazo el día del 125 aniversario y le felicité. Es un orgullo. Ojalá mantengan el pulso. Tienen un buen vestuario, hay que anteponer el bien del equipo al individual".

"¿El nivel de Dmitro? No me sorprende"

Tuvo también palabras para el ahora guardián blanquiazul, Marko Dmitrovic, quien tomó el testigo del hoy guardameta del FC Barcelona: "Hay que reconocerle que no es fácil suplir a un portero que hizo cosas buenas. Es una presión para el que llega. Lo está haciendo muy bien Dmitrovic, Joan dejó buena huella en el club y siempre se mira si el que viene estará a la altura. Que siga así, necesitamos un tío sosteniendo todo cuando la cosa no va bien. No me sorprende porque le sigo desde hace años y es un portero de gran nivel. Solo necesitaba estar en plena confianza".

Finalmente, dio sus impresiones sobre el derbi del 3 de enero y el recibimiento que tendrá el '1' azulgrana: "Por eso somos futbolistas, por vivir esas situaciones, poder aguantar. Habrá runrún durante el calentamiento, durante el partido, pero todo queda en eso. Es once contra once. Joan estará en su portería contra los once pericos que habrá en el campo. No creo que le afecte porque no es un niño. Es un tío maduro. Él tomó la decisión con sus reflexiones".