Jutglà y lo que pudo ser en el Espanyol: "Me tuve que buscar la vida"

El nombre de Ferran Jutglà siempre genera controversia en el entorno del Espanyol. El catalán, que abandonó la entidad en verano de 2021 tras no renovar para sumarse al Barça, terminó ahora su primera campaña con el Celta firmando buenos números (diez goles, tres asistencias) y, aunque apunta al futuro, no olvida el pasado blanquiazul.

En una conversación con el creador de contenido Jan Raich, Jutglà ha vuelto a referirse a aquel episodio y a su relación con ambos clubes. Preguntado por su identidad futbolística, entre el Barça y el Espanyol, el atacante fue claro en su planteamiento: “Yo me he criado en el Espanyol”. Añadió además: “Eso es verdad. Y yo era el capitán y estaba orgulloso de eso”.

El jugador recordó su etapa formativa en la cantera perica, donde llegó a portar el brazalete y desarrolló una parte importante de su formación deportiva. Sin embargo, también explicó cómo se produjo el punto de inflexión de su salida. En sus palabras: “Después llega un momento en el que yo me tengo que buscar la vida porque el Espanyol a mi no me quiere. Entonces a mi me da la oportunidad el Barça”.

Jutglà ya había ofrecido anteriormente su versión de los hechos tras abandonar el club. En otra intervención explicó: “Acabé contrato y no me renovaron. No nos entendimos. Yo tenía 21 años y con mis representantes hablábamos de que el próximo contrato tenía que ser del filial pero extensible luego algo de primer equipo, para tener algo asegurado. El club no quiso eso y luego apareció el Barça”.

En la misma línea, añadió: “Yo consideraba que el Barça en ese caso sería una oportunidad de escaparate más grande para salir a Europa, como ha sido”. El delantero acabó desarrollando su carrera en el filial azulgrana, donde logró proyección, antes de dar el salto al fútbol belga y posteriormente consolidarse en el Celta de Vigo.

Durante la entrevista con Raich, Jutglà también repasó su vínculo emocional con ambos clubes. Sobre su paso por el Barça, señaló: “Lógicamente yo tengo un sentimiento para el Barça increíble porque me ha dado a conocer y me ha abierto la puerta para llegar a donde estoy hoy. Son dos sentimientos diferentes”.

El jugador también reconoció su vínculo de infancia con el club azulgrana: “Cuando era pequeño, yo era del Barça, pero luego vino el Espanyol a ficharme. De pequeño tenía un carácter complicado, pero cuando mejoré me fichó el Espanyol a los 13 años”.

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Antes de recalar en la cantera blanquiazul, Jutglà realizó incluso una prueba en el Barça. Según relató: “Yo antes de ir al Espanyol, fui a probar el Barça. Y lo probé, eran dos semanas. Y la primera semana muy bien y la segunda no fue de todo bien. Estaba bien entre yo y otro y nos quedamos con el otro. Y entonces yo fui al Espanyol”.