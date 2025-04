Josep Sánchez, autor de '125 luces del RCD Espanyol': "Este libro es un manual de resistencia para los pericos"

El RCD Espanyol cumplirá 125 años de historia el próximo 28 de octubre y el periodista y comunicador perico Josep Sánchez ha querido aportar su granito de arena. El fundador del emblemático diario 'Blanc i Blau' e impulsor y director en su día de 'La Grada' presentará el próximo miércoles 9 de abril el libro '125 luces del RCD Espanyol: el ADN del pionero'.

El libro conecta pasado, presente y futuro del club desde la perspectiva de un joven estudiante que realiza un trabajo académico mientras vive los últimos 10 partidos de la temporada pasada, en la que el RCD Espanyol regresó a Primera División. Su autor, Josep Sánchez, atiende a SPORT para revelar de dónde surgió la idea y explicar algunas de las anécdotas e historias que se recogen en el libro.

Pregunta: ¿Cómo y cuándo surge la idea de escribir un libro?

Respuesta: Durante la pasada temporada en Segunda, salió la idea en un grupo de WhatsApp con los que eran colaboradores del programa de radio 'Món Perico'. En ese momento estaba en duda la posibilidad de que el Espanyol volviera a Primera. Hicimos la típica apuesta, nos jugamos una paella, que sí que no. Y me dio el impulso de hacer algo para levantar la moral de la afición. Me puse a hacer realidad una cosa que quería hacer hace tiempo. Me di cuenta de que había datos que se repetían en la historia del Espanyol, cosas en las que el club había sido primero.

¿Por ejemplo?

Uno de los datos importantes era que el Espanyol es el único equipo que ha bajado seis veces a Segunda, pero siempre ha subido a la primera. Empecé a recopilar esas primeras veces, cuando paralelamente el equipo se debatía entre si iba a subir a Primera o quedarse en Segunda. Si no hubiese subido, me hubiese tirado por tierra el principal argumento.

Este año se celebra el 125 aniversario del club, de ahí el título del libro.

Me dediqué a buscar en libros del Espanyol y de su historia, empecé a leer cosas y fui sumando y sumando hasta llegar a 125, para coincidir con el 125 aniversario del club. También coincide con el 30 aniversario de Blanc-i-Blau (BiB), un periódico que puse en marcha en 1995, y quería hacerle un homenaje. Dentro del libro, hay páginas en las que se comentan también hitos que no son bien bien del equipo, sino de la afición y una de ellas es pensando en el periódico Blanc-i-Blau.

El miércoles 9 de abril se presentará en la Antigua Fábrica Estrella Damm el libro de Josep Sánchez dedicado al Espanyol / RCDE

¿Por qué un aficionado perico debe leer sí o sí este libro?

El otro día me comentaba un amigo: “Este libro deberían leerlo los culés para conocer bien la historia del Espanyol”. Pero bueno, yo me conformo con que lo lean los pericos, porque yo lo presento como una especie de manual de resistencia. El protagonista es un estudiante y le doy argumentos para reivindicar el valor del equipo basándonos en lo que ha sido históricamente. Hay muchos datos que la gente desconoce y sería bueno conocerlos porque lo que pretendo es que el Espanyol vuelva a ser lo que era en una etapa en la que realmente se ha devaluado mucho.

¿Y por qué debería leerlo un aficionado que no es del Espanyol?

Pues de entrada, porque se debate mucho últimamente si somos o no el segundo equipo de Catalunya solo porque el Girona está haciendo buenas temporadas. Dentro de este libro lo que sale es que seguimos luchando por ser el primero, en el sentido de que históricamente, hasta los años 50, todo era muy igualado entre Espanyol y Barcelona y el Espanyol ha sido pionero en muchos deportes, tanto en beisbol, como en hockey, rugby, atletismo... Esa última sección lo ganaba todo, como en hockey patines, que fuimos el primer equipo en ganar un campeonato mundial que se celebra en Montreux (1953). Que los culés conocieran esa parte de la historia es importante, los culés que apuntan a que ya no hay rivalidad y que el derbi ya no es lo que era solo porque están más pendientes del Madrid.

¿Hay algún dato sobre el derbi de Barcelona?

Un dato curioso es que el derbi barcelonés es el más antiguo de España y el cuarto de todos los derbis europeos, sin contar con los ingleses que son los inventores. Reivindico también el valor de ese derbi. Nosotros mismos deberíamos darle más valor cada vez que lo disputamos.

En el libro se recopilan 98 primeras veces, 12 récords y 15 hitos. ¿Con cuáles te quedas?

Es difícil escoger uno. Cada uno tendrá el suyo. No me he parado a pensar, todos son importantes en la historia del club.

¿Hay alguno que desconocías?

Sí, un hito que desconocía es que el Espanyol jugó la primera Supercopa de España contra el Club Atlético Aviación (Atlético de Madrid) en 1940. Se llamaba Copa de Campeones y enfrentó al campeón de Liga con el campeón de Copa. Pero la Federación Española no reconoce esa copa.

Y de los 125, ¿cuál te sorprendió más?

Hay un dato bastante curioso. Al hockey patines se juega con pelota, pero en su origen se jugaba con disco. El Espanyol hizo unas pruebas y consiguió que la Federación Internacional se decantara por la pelota. Fue el Espanyol quien lo propuso. También hay detalles de Constantino Miranda, un atleta perico del que se explican anécdotas de cuando compitió en las Olimpiadas de Londres 1948. Y sobre todo que el Espanyol siempre ha sido pionero, el primer gol de la Liga, el primer gol de la Copa, la primera victoria de la Liga, los primeros puntos de rugby se hicieron en el campo del Espanyol, el primer partido de fútbol femenino se jugó en el campo del Espanyol. Todo eso me llamó la atención. El fútbol femenino perico también tiene un protagonismo importante en el libro. Por otro lado, Dani Solsona ganó el premio a mejor jugador juvenil de España en los 80 y Jacinto Elá ganó el de mejor jugador del mundo infantil.

El libro acaba con el ascenso de la temporada pasada.

Sí, aunque se menciona también la victoria número 1.000 del Espanyol en Primera y un par de partidos de verano. Pero realmente el libro acaba cuando se consigue el ascenso.

¿Cómo logras reflejar esa emoción del play-off en un libro?

El protagonista es un estudiante que va haciendo un trabajo académico mientras va viviendo los últimos partidos del Espanyol en Segunda. Se comenta cómo se vive el ascenso desde la óptica de un estudiante. Me pongo en la óptica de un chico. Con mi enfoque, pretendo que llegue a los jóvenes. Que lo compren y lo disfruten los padres, pero que lo lean los hijos para hacer cantera. Desde el punto de vista de un chaval, se celebra hasta la invasión de campo ante el Oviedo, son anécdotas muy llamativas.

El libro se presenta el día 9 con Sant Jordi en el horizonte, pero ¿se puede adquirir ya?

Sí, he creado la web 'monperico.com'. Ahí se puede comprar y también está en Amazon. Me lo tienen que confirmar, pero también estará en el stand del Espanyol de Sant Jordi y en la tienda del club, además de alguna librería de Barcelona.