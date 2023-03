Joselu: "Vivo uno de los mejores momentos de mi carrera"

El ariete del Espanyol define su fichaje por el club blanquiazul como "una de las decisiones más acertadas" de su carrera Joselu agradeció el "apoyo" y la acogida "desde el primer momento" que le brindó la entidad catalana

El delantero del Espanyol Joselu Mato afirmó que está viviendo "uno de los mejores momentos" de su carrera deportiva y aseguró que fichar por el club blanquiazul "es una de las decisiones más acertadas" de toda su trayectoria profesional.

El atacante blanquiazul, en declaraciones al club y en el marco de las DIGI Talks, aseveró que se siente "como si llevara mucho más tiempo" en la entidad catalana.

En este sentido, Joselu agradeció el "apoyo" y la acogida "desde el primer momento" que le brindó la entidad catalana.

El delantero es actualmente el máximo realizador del Espanyol con once dianas: "Me he integrado muy rápido y lo estoy disfrutando muchísimo".

Asimismo, el ariete comentó que está viviendo una temporada "muy bonita" y confía en "seguir celebrando victorias" con el conjunto blanquiazul.

Por otra parte, Joselu repasó su etapa profesional en Alemania, donde militó en tres equipos distintos: Hoffenheim (2012-13), Eintracht Frankfurt (2013-14) y Hannover 96 (2014-15). "Fue muy bonito y me enorgullece mucho porque fueron mis primeros pasos en la máxima categoría", apuntó.

En el plano personal el futbolista del Espanyol se definió como alguien "muy familiar" que pasa casi todo su tiempo libre con sus hijos. Joselu, además, destacó que las series y la lectura con dos de sus principales aficiones.