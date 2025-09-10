José Salinas, con "los pies en el suelo"

José Salinas es la clara demostración de que el vestuario del Espanyol está más unido que nunca. El lateral zurdo, pese a su gran pretemporada, no está teniendo demasiado protagonismo en este inicio de curso, principalmente por el gran nivel mostrado por Carlos Romero en la banda, pero aun así sigue centrado al máximo en mejorar y en ofrecer buenas sensaciones el próximo lunes frente al Mallorca.

En declaraciones a los medios oficiales del club, el defensor explicó estar "contento por cómo ha empezado el equipo". "Y en lo personal, cogiendo sensaciones cada vez mejores y muy contento", comentó el jugador, que ha tenido minutos frente al Atlético y contra la Real Sociedad.

Preguntado por el parón de selecciones, que corta el ritmo competitivo de un Espanyol que ha empezado el curso lanzado, Salinas aseguró que se le hace "raro" parar: "Personalmente se me hace muy raro, es la primera vez que me toca vivirlo así. Se me hace raro, porque me gusta estar siempre compitiendo, y más ahora. Teniendo en cuenta cómo hemos empezado la temporada, aún se me hace más difícil, pero también vienen bien estos días para estar con la familia, aunque sin desconectar del todo y ya con la mente puesta en esta semana".

Centrados en el Mallorca

Tras varios días libres, el equipo ya está centrado en el partido del próximo lunes en el RCDE Stadium: "Nos ha tocado descansar, pero ya ha pasado y pensamos ya en el Mallorca, en hacer la mejor semana posible para llegar lo mejor preparados al partido".

Sobre el gran inicio de temporada del Espanyol, Salinas quiso rebajar la euforia: "Estamos todos muy contentos, pero con los pies en el suelo. Al final esto del fútbol es así, el pasado ya es pasado. Obviamente nos tiene que servir para darnos moral o para generarnos ilusión, pero esto consiste en centrarse en cada semana. Y nosotros queremos llegar al partido a tope y a por los tres puntos".

Calendario exigente

El calendario que se le presenta al Espanyol en septiembre no es para nada fácil, con partidos frente al Mallorca y al Valencia en casa y contra el Real Madrid y el Girona a domicilio. "Te mentiría si dijera que no miramos los partidos que vamos a tener, pero al final nos centramos en el primero que nos toca. En intentar sacar nuestra mejor versión cada día, analizar al rival que toca y ponernos a punto para el fin de semana", señaló Salinas.

El lateral diestro no se fía del Mallorca, a pesar de que ha arrancado la Liga con un punto (contra el Celta) de nueve posibles: "Les ha tocado el Barça y el Madrid. Es un análisis un poco falso, entre comillas, porque ya sabemos que el Mallorca es un gran equipo, ya lo demostró el año pasado, y va a venir aquí a por los tres puntos. Tenemos que estar preparados".

Finalmente, Salinas también tuvo tiempo para mandar un mensaje a la afición: "Es verdad que me habían hablado muy bien de la afición, pero me ha sorprendido para bien. Recuerdo el primer partido, que me tocó calentar, y cuando metimos el primer gol dije: 'el segundo lo metemos seguro'. Les animo a que sigan ahí con nosotros y juntos lograremos cosas bonitas".