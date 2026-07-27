José Salinas, cedido al Málaga

El Espanyol anunció este lunes que ha alcanzado un acuerdo con el Málaga para la cesión de José Salinas para la temporada 2026-2027. La operación, tal y como ha informado el club blanquiazul, incluye una opción de compra para la entidad andaluza.

Salinas, que llegó al Espanyol el pasado verano tras finalizar su etapa en el Elche, pone fin de manera temporal a su primera campaña como perico después de disputar 13 partidos oficiales con el primer equipo. El lateral izquierdo no logró asentarse en los planes del cuerpo técnico, condicionado en gran medida por la elevada competencia en su posición.

Y es que la excelenta campaña de Carlos Romero, que volvió a completar una temporada a un gran nivel y se consolidó como una de las piezas más fiables del equipo en el carril izquierdo, redujo al mínimo las oportunidades de Salinas. Esa situación impidió al defensa alicantino disponer de la continuidad necesaria para demostrar el rendimiento que había exhibido en el Elche, donde se consolidó como uno de los laterales más destacados de la categoría antes de dar el salto al conjunto blanquiazul.

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Con este préstamo, el Espanyol busca que el futbolista acumule minutos y protagonismo en un Málaga que llevaba semanas trabajando en su incorporación para reforzar el lateral izquierdo. El club perico, por su parte, le ha deseado "mucha suerte" en esta nueva etapa de su carrera.