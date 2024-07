Jofre Carreras: "Quiero dar continuidad a la temporada pasada"

Temporada ilusionante la que se le presenta al Espanyol en su regreso a Primera. Básicamente por eso, por haber logrado el gran objetivo de ascender después de una campaña complicadísima, donde en muchos momentos pareció que todo iba a saltar por los aires. Ahora, el equipo vuelve a la élite y quiere estar preparado para ello. No podrá haber un gran dispendio, así que tocará mantener la base del año pasado.

Y ahí aparece el nombre de Jofre Carreras. El canterano tuvo mucho protagonismo la temporada pasada en Segunda División y espera poder repetir rendimiento también en Primera. "Personalmente tengo muchas ganas de comenzar esta nueva temporada en Primera. Tenía muchas ganas de que llegara y es un reto para mí. El curso pasado tuve la suerte de poder participar bastante y estar a un nivel bastante bueno. Quiero darle continuidad a eso", indicó Jofre Carreras en el Campus Marc Bernaus, su agente y prácticamente familia.

Y es que además de ser su representante tiene una confianza tremenda en él: "Es como de mi familia y más después de los malos momentos que he vivido (la muerte de sus padres). Me he dejado querer y me he sentido muy querido".

Jofre Carreras espera que esta también sea su temporada en Primera División. En Segunda, el extremo y canterano blanquiazul disputó un total de 35 partidos (1.832 minutos), anotando tres goles en la liga y repartiendo cuatro asistencias.