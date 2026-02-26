Jofre Carreras: "El equipo está mentalizado, debe cortar esta mala dinámica"

El atacante del Espanyol Jofre Carreras ha afirmado este jueves que el equipo está "mentalizado" de cara a los siguientes partidos y ha reconocido la necesidad de "cortar esta mala dinámica", con dos puntos de los últimos 24 posibles.

El futbolista, en rueda de prensa tras la sesión en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, ha apostado por llegar a los 42 puntos que marcan la permanencia cuanto antes: "Queda mucho partido y mucha temporada, pero en cuanto consigamos el primer objetivo ya podremos pensar en el siguiente".

El canterano ha explicado que la receta para romper esta racha de resultados nace del "trabajo" diario para lograr "recuperar la confianza de la primera vuelta". "Debemos volver a ser fuentes defensivamente, hemos dado un paso atrás", ha recalcado el jugador blanquiazul con tono serio.

Preguntado por el rival, Jofre Carreras ha comentado que ambos conjuntos, Espanyol y Elche, tienen "la necesidad de ganar", pese a señalar que la situación "es bastante diferente". El anfitrión es séptimo y el cuadro visitante, decimoséptimo. "Nos preparamos para ganar todos los partidos", ha subrayado.

El jugador ha elogiado las virtudes del Elche, pero ha insistido el nivel de confianza del Espanyol: "Tiene una idea de juego muy clara, con mucha personalidad. Nosotros debemos creer al máximo en el plan de partido del míster (Manolo González) y ejecutarlo lo mejor que podamos".

Jofre Carreras ha augurado un mes "determinante" para el Espanyol y ha señalado que todo pasa por "sumar" y hacerse fuerte "en casa". "Queremos volver a sumar de tres. El equipo está mentalizado y sumando bien", ha añadido.

Noticias relacionadas

El equipo visita al Elche, recibe al Oviedo, viaja a Mallorca y cierra marzo contra el Getafe en casa.