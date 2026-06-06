Jofre Carreras despierta el interés del Southampton

No ha sido un año fácil para Jofre Carreras. El extremo del RCD Espanyol ha disputado 27 partidos en esta recién finalizada temporada 25/26 (uno en Copa), pero tan solo ha sido titular en 9 de ellos, relegado a un rol suplente en el equipo de Manolo González.

En ese contexto, a sus 24 años, Jofre necesita seguir disfrutando de una regularidad que en la entidad catalana podría no tener, por lo que no se descarta su marcha en este mercado de verano en busca de nuevas oportunidades, sobre todo tras las palabras de Monchi, que afirmó que se producirán varias ventas para que, posteriormente, pueda haber fichajes.

Canterano de la Dani Jarque, se ha consolidado en el primer equipo blanquiazul en los últimos tres años tras una cesión productiva en el Mirandés, donde varios pericos siguen fogueándose temporada tras temporada, como recientemente Javi Hernández y Rafa Bauza.

Jofre Carreras, en rueda de prensa / RCD Espanyol

Regresando a Jofre Carreras, informa el periodista Ángel García del interés del Southampton en el extremo gerundense. El club de la Championship, que se clasificó para el play-off de ascenso a la Premier League pero que fue descalificado por una trama de espionaje hacia sus rivales, aspira otro año más a volver a la élite del fútbol inglés, por lo que busca reforzar su proyecto con hombres de banda.

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La misma fuente afirma que todavía no hay oferta formal ni negociaciones con Monchi, pero sí interés por un futbolista perico que este año ha anotado solo un gol, en la derrota por 4-2 frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, y que ha sufrido con la competencia de Tyrhys Dolan, Antoniu Roca, Koleosho y Cyril Ngonge.