Jofre Carreras: "La competencia con Dolan es buena, nos exigirá más a todos"

El Espanyol sumó un nuevo triunfo en su exigente pretemporada. Los blanquiazules derrotaron al Union Berlin con un gol de penalti de Javi Puado, una pena máxima provocada por Jofre Carreras.

El extremo catalán, en declaraciones a los medios desplazados a Alemania, valoró la jugada del gol, asegurando que Manolo González le pide verticalidad: "He cogido la pelota en el centro del campo y el míster me pide siempre que sea muy vertical. Es una de mis cualidades y he intentado explotarla. He recortado en el área y he notado un contacto, por mínimo que fuera, y ha sido suficiente para tirarme al suelo. Ha sido penalti y contento de que haya servido para dar la victoria".

Una falta que quizás no se la hubieran señalado en LaLiga, tal y como sucedió el año pasado en el famoso partido de Son Moix: "El criterio es diferente en cada sitio. Tirarme no me tiro, pero bueno, lo que pasó la temporada anterior es agua pasada ya".

Jofre Carreras, ante el Union Berlin / Carlos Mira - RCDE

Competencia con Dolan

Preguntado por la competencia en el vestuario tras la llegada y el debut de Tyrhys Dolan, Jofre dejó claro que "es buena, porque a todos nos exige un poco más". "Todo lo que sea traer jugadores para mejorar el equipo e intentar sacar resultados, bienvenido sea", añadió.

Finalmente, como valoración general, el gerundense aseguró que "el equipo está creciendo" y que en pretemporada, "todo lo que sea ganar, es positivo".

"Al final es pretemporada y los partidos son complicados. Hemos venido aquí a Alemania a jugar dos amistosos y los equipos siempre son duros y físicos. Hemos podido sacar dos victorias, que nos refuerzan, y todo es preparación para intentar llegar de la mejor forma posible al primer partido de Liga", sentenció.